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一秒上手！6種威士忌經典喝法

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
凍飲喝起來冰涼，口感濃稠軟綿，喝起來特別柔滑順口。圖／台灣愛丁頓提供
凍飲喝起來冰涼，口感濃稠軟綿，喝起來特別柔滑順口。圖／台灣愛丁頓提供

關於威士忌的理想喝法，每一個人都有不同的意見。有些專家標榜自己只喝純飲，不喜歡加冰塊、加水。也有許多人鍾情Highball，喜歡比較輕盈涼爽的威士忌表現。

那你的意見是什麼呢？我們在這裡提供6種最好上手的威士忌經典喝法，希望你在一一嘗試之後，也能順利找出你自己最喜歡的那一杯。

1）純飲：將威士忌倒入杯中，直接啜飲。這樣的喝法，可以直接感受威士忌的原本風貌，不過由於未經稀釋，酒精感與口感上的刺激也相對較高。

2）加冰：在威士忌杯中置入大圓球冰塊，再倒入威士忌冷卻後享用。這也是電影裡經常出現的威士忌喝法。在酒吧裡會由調酒師親手將方形的冰塊，鑿成圓冰，減緩冰塊的溶水率，讓你慢慢品味威士忌在不同溶水率下的各種風情。

3）加水：加水是威士忌最有趣的實驗。在品酒會上，我們經常會加幾滴水到威士忌杯子裡，讓酒精的攻擊力道減弱，好讓威士忌的香氣充分釋放出來，也讓口感變得比較溫順。至於到底該加多少水呢？這倒是沒有一定。你也可以一邊加、一邊喝，體會同一款威士忌在不同酒精濃度下的表情變化。

4）水割：「水割（Mizuwari）」是在日本很流行的喝法，是先將手鑿大冰塊放進高球（Highball）杯或可林（Collins）杯中，然後以威士忌與水「1：2」、「1：2.5」或或「1：3」的比例混合。「水割」喝法能夠讓威士忌變得柔順適飲，喝起來不嗆沒負擔，展現威士忌柔和愉悅的風情，受到很多年輕威士忌迷的喜愛。

5）Highball：如果喜歡在冰涼氣泡感的加持下享受威士忌，Highball是最理想的喝法。Highball的做法，簡單來說，就是把「水割」裡的「水」，換成「蘇打水」就可以了。Highball喝法非常適合搭配燒烤食物，因此在燒肉店、居酒屋裡非常受歡迎。我個人則是很喜歡在夏天時來一杯，不但喝起來清涼爽快，咕嚕咕嚕的氣泡也非常舒壓。

6）凍飲：把一整瓶威士忌放到冷凍庫裡凍著，直到瓶身結霜、酒液呈現好似經過勾芡般地的濃稠狀態時，再取出酒瓶，倒入杯中，一飲而盡。冷凍過後的威士忌，冰涼口感濃稠軟綿，嗆人的酒精味也不見了，特別順口易飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加冰（On the rocks）是經常在電影裡看到的威士忌喝法。圖／台灣愛丁頓提供
加冰（On the rocks）是經常在電影裡看到的威士忌喝法。圖／台灣愛丁頓提供
Highball喝起來清涼爽快，受到許多年輕族群喜愛。圖／台灣三得利提供
Highball喝起來清涼爽快，受到許多年輕族群喜愛。圖／台灣三得利提供
純飲最能展現威士忌的原始風情。圖／保樂力加提供
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