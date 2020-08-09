「嗅」出工作效率 好氣味大腦更專注

在家工作想專心並提高效率，「味道」是關鍵！研究顯示，香氣有助於幫助人們更專心，刺激大腦思考，尤其對於因為疫情在家工作需要專注度的上班族，選擇適合的香氛是關鍵。美國的消費數據也顯示，自疫情爆發以來，香氛蠟燭銷售量比起去年同期攀升了13%。迷迭香和鼠尾草，歐薄荷（或名為胡椒薄荷）的香氛適合需要集中精神的工作時段，薰衣草的氣味則適合結束工作後的放鬆時間。

《Quartz》報導，過去辦公室普遍希望營造「無氣味」環境，認為鄰座同事的菸味和香水味，或是茶水間的食物味，都會干擾人工作。然而因疫情轉為在家工作，舒適的氣味反而有助於提升工作專注度，刺激大腦思考。

《氣味的未來》的CEO，同時也是香水研究專家Olivia Jezler表示，氣味會在無意間影響每個人，不管程度多寡。她在2016年的實驗中，提供香草味道和檸檬味道的黏土給受測者捏塑型狀，結果表示，有味道的黏土可以引導受測者捏出更整齊、完整的形狀，也證明氣味有助於提高人們的工作能力。

英國諾桑比亞大學的心理學教授Mark Moss也認為，香氣可以幫助人們更專注、更放鬆，刺激大腦運轉。他舉例，當人們呼吸到帶有融合迷迭香和鼠尾草的精油，其氣味分子會被血液吸收，進而幫助記憶力。

不過Mark建議，在家工作不要全天候使用過於濃厚且單一的味道，應間歇性、根據時間選擇，免得造成反效果。

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