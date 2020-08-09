在星空下看電影 林務局辦阿里山首場戶外森林電影院

林務局嘉義林管處昨晚首次舉辦「仲夏森林電影院」邀民眾到「阿里山香林神木劇場」觀看以林業背景的日本電影「哪啊哪啊！神去村」，並搭配無線降噪耳機，讓民眾體驗森林戶外電影院，兼顧環境友善，尊重森林生態。

嘉義林管處副處長李定忠表示，「哪啊哪啊！神去村」以林業背景為主題，有趣而不失深度，讓遊客在歡笑與動人的劇情中，與主角勇氣一同成長，體會尊重山林、與自然共處的和諧，阿里山日治時期曾為三大林場之一，擁有深厚林業歷史背景，相信看完電影，遊客走訪阿里山林業遺跡，會有更深切的共鳴感。

活動正值父親節，吸引上百位遊客攜家帶眷參與，林管處也貼心為每位參加者準備夏日限定禮品組，如限量坐墊、點心等，遊客表示，能在森林裡看電影是很新潮的想法，不僅能讓人們以全新的方式感受森林，還能遠離都市喧囂，是非常適合夏天的休憩之旅，也藉此體驗到了浪漫、不一樣的夜晚阿里山。