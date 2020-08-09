清晨3點也能吃！肉多多新增「宵夜場」　再送肉盤5選1

甫於7月中旬更換新菜單的連鎖火鍋「肉多多」，即日起於全台門市推出宵夜場，將營業時間延長至清晨4點，讓夜貓族在深夜也能品嘗到多種大份量的鍋物料理。為配合宵夜場登場，民眾到店消費即可獲得「狂嗑券」，除了有肉品5選1之外，深夜時段使用，還可享「增量50%」的優惠。

肉多多火鍋主打大份量肉盤、價格親民的火鍋，供應有美國安格斯牛小排、prime低脂牛、霜降雪花牛等不同肉品，目前在全台北中南均有分店。今年夏季時，為了增添口味變化，打造出全新的「爆炒系列」新湯底。而了解台灣民眾的宵夜需求，又再延長各門市的營業時段至凌晨4點（百貨商場門市除外），打造出宵夜用餐時段。

業者表示，宵夜時段的菜單與價格仍然比照平常餐期，未來也會視消費者反應進行調整。配合肉多多火鍋深夜食堂的開張，來店消費即可獲得「狂嗑券」，內容有好禮5選1（美國培根牛、活菌豬、無骨鮮雞腿、麻辣鴨血、鮮甜白蝦），晚間10點至凌晨2點使用，還可享增量50%。