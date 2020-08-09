2間店限定！馬辣「16種哈根達斯＋甜點飲料」吃到飽299

炎熱的天氣中，總令人想要窩在冷氣房裡大口吃冰、喝飲料。馬辣集團了解民眾的避暑需求，自8月10日起，特別於旗下的「馬辣漢口店」與「新馬辣宜蘭羅東店」，推出平日限定的「涼夏午茶」方案，每人299元，就可以無限爽吃哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，還有和牛咖哩飯、多款甜點與十餘種的飲品，小朋友更是0元起，隨便吃都回本。

本次的方案中，依照品牌不同而區分成2款菜單。「新馬辣宜蘭羅東店」中，供應有澳洲和牛咖哩飯，還有焰燒焦糖烤布蕾、日式蜜紅豆抹茶布蕾、經典蜂蜜蛋糕、和風輕乳酪、鏡面巧克力蛋糕、奶香蛋塔、苦甜提拉米蘇、沙布蕾塔、英式伯爵茶香蛋糕、濃郁可可瑞士捲可做選擇（10選3），另有Twinings唐寧花茶、天仁茗茶、UCC研磨咖啡，以及多款汽水、茶飲與啤酒、氣泡酒。針對愛吃冰的民眾，並有4大冰車的哈根達斯，以及2大冰車的莫凡彼冰淇淋，通通都是無限供應。此外，羅東店還獨家打造「兒童遊戲室」，提供小廚房、化妝台、積木、樂高、玩具車、玩偶，讓小朋友盡情放電、大人們輕鬆聚餐。

「馬辣漢口店」則是供應美國安格斯黑牛咖哩飯、8款鮮切水果、3款現打果汁，並有手工蛋糕、和菓子、蛋塔、奶酪、布丁、愛玉、泡芙等不同甜點，並同樣有多款飲品與酒水任君選擇。為了增添豐富度，還升級提供16種哈根達斯、16種莫凡彼冰淇淋，同樣也都是無限供應，讓甜點控們可以大吃特吃。

本次的涼夏午茶方案，自8月10日起，每周一至周五的下午14:00～17:00供應，成人每位299元。針對孩童部分，0～3歲幼童免費、4～6歲小童100元、小一至小六兒童半價（基於安全考量，限1大配1小）。