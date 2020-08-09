童年最好的玩伴小精靈 S.T. Dupont打火機童趣上身

來自巴黎的百年精品品牌S.T. Dupont，向來以精緻的工藝與品味時尚的設計聞名全球，近年來更屢屢推出造型活潑、令人為之驚豔的新作，以外型酷炫、顏色繽紛的設計，擄獲新一代品味人士的心。最新力作為經典的MiniJet系列打火機與D-Initial系列筆具換上全新風貌。

MiniJet系列打火經，原本設定就是較為年輕的路線，除了價位上較為親切，在外觀設計主題上也以年輕為訴求。今年新作以古早味電玩的小精靈為主角，機身塗上繽紛的漆色海藍色、亮橘色以及酷酷的黑色，更讓打火機充滿童趣的歡樂氣息。此外，S.T. Dupont更引進重新詮釋「經典筆具」的D-INITIAL系列海藍新色入門筆款，經過140道工序，每一製作環節經過嚴謹的品質檢定，筆夾上更鑄象徵品牌145週年紀念的徽章綴飾，筆具線條感例落好攜帶，獻給擁有獨到品味之雅士。

S.T. Dupont經典的MiniJet小精靈系列新式打火機，機身採用更為好握之圓形造型與新式的改良進風口，延續一貫的強大火力和功能，最大特色便是強而有力的噴射型火焰，壓電式裝置是獨特防風噴射式火焰的絕佳技術，機身底部可調整火焰大小，即使是再強勁的風勢也不會讓火焰熄滅。機身僅5.5公分的精緻迷你外型加上超輕巧的50公克，方便攜帶，也是許多年輕人入門S.T. Dupont的不二首選。