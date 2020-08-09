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章子怡神美！ 蕭邦全新Happy Spirit珠寶「圓滿」加分
蕭邦（CHOPARD）滑動鑽石（ Happy Diamonds）的設計，在兩片藍寶石水晶玻璃中讓鑽石自由滑動，展現活潑璀璨之美，堪稱當代珠寶的經典，在既有的心形圖騰與圓形圖騰等之後，今年推出全新的Happy Spirit系列，以雙圈或三圈的同心圓型圖騰，搭配單顆或3顆滑動鑽石，組成全新的風貌，並請來全球品牌大使章子怡詮釋新品。在全新的形象照中，她露出美背襯托長鍊墜，優美的姿態與纖瘦身材看不出已經是兩個孩子的媽，也打破前陣子傳出懷上第三胎的謠言。
全新Happy Spirit系列設計有如被拋入水中的石子輕拂水面漾起的層層漣漪，再簡約中洋溢輕鬆而歡樂的童趣，也像是對2000誕生的圓形圖騰Happy Diamonds系列的重新詮釋。而在不同民族文化中，圓形圖案也象徵遠滿與永恆，雋永不息的多元文化符號更象徵幸運美滿。Happy Spirit全系列推出不同尺寸的項鍊、墜飾、手鐲、耳環、與戒指，由符合倫理道德標準的18K白金與玫瑰金打造，雙圈或三圈的圖騰根據尺寸大小，點綴一至三顆的滑動鑽石。不但可單獨配戴，堆疊也十分迷人。
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