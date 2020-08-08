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聯乘瑞士頂級豪奢遊艇Boesch IWC推Aquatimer限量腕表
不能踏出國境的時刻，「偽出國」當道，無論是搭上遊艇離岸看夕陽、搭飛機繞行一圈再到免稅店逛逛晃晃，都能解憂拋開壓力。移動的工具與形式，同時也是權力和富裕程度的展現，IWC近期和同為瑞士的頂級遊艇製造商Boesch聯名，推出一款限量100只的Aquatimer Automatic限量腕表，一興離岸的水之樂趣。
早在2016年時，兩造已經合作過一款葡萄牙系列遊艇俱樂部計時限量腕表（IW390504），將遊艇的酒紅色的木質船裝設計，移植到腕表表面。而這回兩造二度合作，則將眼光投向專業潛水的Aquatimer Automatic腕表，並採取精鋼表殼、咖啡色表面與咖啡色橡膠帶的配置設計。
從1920年起，Boesch Motorboat便是立基於日內瓦湖畔、高性能桃花心木造遊艇的製造商，這或解釋了，為何腕表採取和桃花心木相近色系的濃郁色澤為主視覺，IWC瑞士董事總經理linus fuchs表示，高級腕表與高性能遊艇皆由手工打造，具有相似的高品質與永恆的美感。由於Boesch今年正式邁向品牌100年，兩造特地推出這只限量100只的聯名之作，但目前僅限於IWC瑞士專賣店販售。
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