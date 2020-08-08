聯乘瑞士頂級豪奢遊艇Boesch IWC推Aquatimer限量腕表

不能踏出國境的時刻，「偽出國」當道，無論是搭上遊艇離岸看夕陽、搭飛機繞行一圈再到免稅店逛逛晃晃，都能解憂拋開壓力。移動的工具與形式，同時也是權力和富裕程度的展現，IWC近期和同為瑞士的頂級遊艇製造商Boesch聯名，推出一款限量100只的Aquatimer Automatic限量腕表，一興離岸的水之樂趣。

早在2016年時，兩造已經合作過一款葡萄牙系列遊艇俱樂部計時限量腕表（IW390504），將遊艇的酒紅色的木質船裝設計，移植到腕表表面。而這回兩造二度合作，則將眼光投向專業潛水的Aquatimer Automatic腕表，並採取精鋼表殼、咖啡色表面與咖啡色橡膠帶的配置設計。