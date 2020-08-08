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免整形逆齡術！31歲太妍變黑長髮＋齊瀏海 秒變高中生

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
太妍最近改變髮型，秒變高中生。圖／摘自IG
太妍最近改變髮型，秒變高中生。圖／摘自IG

今年31歲的韓星太妍，從歌曲到時尚風格，都是許多粉絲關注的焦點，太妍向來造型多變，每次換新造型，都能掀起一波新流行的風潮，之前她染了古銅金的頭髮，因為超顯白，讓許多女孩都跟著染同款太妍色。但太妍最近造型又變了，改成黑長髮搭配齊眉瀏海，讓網友大呼「這根本是高中生」，也成為不用整形，也能一秒逆齡的重點髮型

太妍從「少女時代」出道，年齡奔3的她，近期造型也偏向輕熟女風格，偶爾一點小性感，讓人更加喜歡，但這回她大走逆齡風格，換上黑髮齊眉瀏海，看起來不僅不違和，一整個還超減齡，彷彿就是女大學生，讓粉絲超驚豔。

有別於過去流行的空氣瀏海，齊眉瀏海其實也有一群女孩追捧，但髮型師表示，齊眉瀏海其實很吃臉型，如果是方形臉或臉太大，齊眉瀏海的黑長髮，可能讓臉看起來更大，也因為太妍是瓜子臉，改變髮型後，反而更能減齡，也想要試試看了嗎？

太妍換了新髮型，根本就是高中生。圖／摘自IG
太妍換了新髮型，根本就是高中生。圖／摘自IG
太妍之前的髮色，超顯白。圖／摘自IG
太妍之前的髮色，超顯白。圖／摘自IG
太妍換了新髮型，根本就是高中生。圖／摘自IG
太妍換了新髮型，根本就是高中生。圖／摘自IG
太妍剪了齊眉瀏海，看起來更顯臉小。圖／摘自IG
太妍剪了齊眉瀏海，看起來更顯臉小。圖／摘自IG
太妍換了新髮型，根本就是高中生。圖／摘自IG
太妍換了新髮型，根本就是高中生。圖／摘自IG

髮型

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