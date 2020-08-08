MONCLER Craig Green帥慘 簡直是穿羽絨衣演出武俠片
MONCLER Genius（天才計劃）系列作品，總是可以看到參與的設計師個人強烈風格，將特色鮮明呈現，打破季度的時序規範，也讓時裝變得更為有趣，近期上市的Craig Green系列，在輪廓與顏色的大膽語彙，都讓人一飽眼福。
Craig Green這次仍秉持豐富的想像力，也融入個人對技術、工藝的敏銳度，他嘗試將服裝推展至抽象的極限，表現獨特的美學態度，材質上運用了極度輕盈、卻又異常堅韌的防撕裂尼龍面料，專注於材質本身的透明、安全防護特色，而延伸出大器實用的款式。透過「風」作為媒介與思考，原本簡約扁平的2D服裝狀態，在風的氣流當中轉變為3D結構，建構出貼合人體曲線的立體輪廓之外，也宛如當代武俠片般有著飄逸的視覺感。
以明亮惹眼的粉色、綠色、淺藍色、黃色和紅色為主，Craig Green探索其中的透明度，用羽絨填充出立體感，衣服還未穿上著時輕薄而平整，在著裝後則有舒適度與蓬鬆感，拉鍊部份的設計則是Craig Green展現巧思的細節，以各式標誌、幾何線條讓拉鍊同時是裝飾也發揮用途，將創意、工藝結合，帶來亮眼的作品，運動鞋則依隨服裝色彩，有流線的動感設計。
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