MONCLER Craig Green帥慘 簡直是穿羽絨衣演出武俠片

MONCLER Genius（天才計劃）系列作品，總是可以看到參與的設計師個人強烈風格，將特色鮮明呈現，打破季度的時序規範，也讓時裝變得更為有趣，近期上市的Craig Green系列，在輪廓與顏色的大膽語彙，都讓人一飽眼福。

Craig Green這次仍秉持豐富的想像力，也融入個人對技術、工藝的敏銳度，他嘗試將服裝推展至抽象的極限，表現獨特的美學態度，材質上運用了極度輕盈、卻又異常堅韌的防撕裂尼龍面料，專注於材質本身的透明、安全防護特色，而延伸出大器實用的款式。透過「風」作為媒介與思考，原本簡約扁平的2D服裝狀態，在風的氣流當中轉變為3D結構，建構出貼合人體曲線的立體輪廓之外，也宛如當代武俠片般有著飄逸的視覺感。