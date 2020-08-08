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報復性旅遊！假使國境開放 四個必去踩點的瑞士城鄉
由於疫情影響全世界封閉國境，人們旅遊、移動的興緻未減，連帶「偽旅行」、國內旅遊大為風行。可曾想過：假使有天國境重新開放，你最想去哪個城市國家？假使你是機械手表的愛好者，以下四個瑞士的城市鄉鎮省份，很值得在未來的某一天，親日前往踏查。
一、「日內瓦（Gevena）」
在今年巴塞爾鐘表展（Baselworld）確定取消，世人重新將目光聚焦於這個饒富歷史、卻又聚集大量表廠的觀光城市。包含勞力士（Rolex）總部、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、伯爵（PIAGET）、羅杰杜彼（Roger Dubuis），都在日內瓦擁有工廠，市區也有鐘表主題博物館，觀光、買物、休閒？一城搞定！
二、「汝拉山谷（Vallée de Joux）」
除了日內瓦城，汝拉山谷可說交通相對不易，但集結多個資深鐘表工廠，包含寶璣（Breguet）、愛彼（Audemars Piguet）、寶珀（Blancpain）、積家（Jaeger-LeCoultre）都坐落其中。如果有自駕能力，加上事前預約，或可享受一趟典型瑞士鄉間好山好水的平淡風景滋味。
三、「拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）」
常被和鄰近的「力洛克（Le Locle）」被視為瑞士鐘表雙子城的拉紹德封，是相當早期瑞士鐘表的產業原鄉之一，甚至被列入世界文化遺產名單，至今仍有包含百年靈（Breitling）的機芯廠，Swatch Group旗下的雅克德羅（Jaquet Droz）工廠與總部也設址於此。
四、「比爾（Bienne）」
雖然沒有前三個城市、區域有名，但位於瑞士西北部的「比爾（Bienne）」卻有兩個重量級品牌匯集於此，其一正是歐米茄（OMEGA）的表廠與博物館，另一則是勞力士（ROLEX）的生產和組裝廠。後者無法入內參觀，但前者的博物館卻可售票進入採訪。更因為並非觀光、商業導向的城市，反而能感受瑞士偏鄉的鐘表氣息。
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