長榮航空類出國航班起飛 空中畫愛心獻給全天下的父親

今天是父親節，為了讓因為新冠肺炎疫情而無法出國的民眾個不一樣的父親節，長榮航空特別推出班號BR5288（我愛爸爸）的類出國專案航班，飛機飛到恆春上方時，長榮航空特別設計了一個「愛心航路」，祝福全天下的父親。對於未來是否繼續類出國航班，長榮航空總經理孫嘉明表示，公司的確在思考，疫情期間及未來節假日推出類包機的可能。

交通部核准環台專案航班從前天開始，各航空公司無不挖空心思推出特出的飛行路線及空中景點，為了慶祝父親節，負責直飛的A330機隊總機長李孔傑表示，飛機在墾丁的天空畫出一個❤️，中間有個航點叫PARPA（念起來像爸爸），我們用這個點的周圍畫愛心❤，祝福全天下的父親。

不少旅客也是衝著父親節買票，旅客沈太太表示：「以前的父親節都是到餐廳去慶祝，這次能在高空中享用飛機餐，與老公、小孩一同歡度難忘的父親節。從事餐飲業的李先生說，因為疫情影響無法出國，很久沒有坐到飛機，剛好看到類出國行程，幸運的搶到2張票，特別帶著女兒來體驗一下。

這班BR5288專案航班由Hello Kitty夢想機執飛，機型為A330-300，總座位數309個，包括30個商務艙以及279個經濟艙，銷售當天就秒殺完售，飛行時間約2小時45分鐘，飛行高度約為2萬~2.5萬英呎，讓旅客於能見度良好時，能飽覽沿途風光，飛機特別在日劇《小孤島大醫生》拍攝地的「與那國島」上空繞行一圈，再沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，機長也墾丁的南方上空畫一個❤️後，在北返回桃園機場。

對於類出國航班是否呈為常態性包機，長榮航空總經理孫嘉明在接受訪問時表示，目前的兩班銷售狀況良好，內部也的確在思考，疫情期間包括未來的節假日是否推出類包機，公司目前還有很多細節及規劃要跟相關單位申請討論。對於類出國對營收是否有幫助，孫嘉明則說，公司只以成本計算類出國包機，要藉此增加營收其實有限，基本上是要讓國人在疫情期間，能夠搭機進行類出國旅行。

飛機上也提供不同以往的餐飲服務，機上餐點有米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵等，由於航程只有不到三小時，還要推出特別的餐點給滿機的旅客，為了讓出餐順利，長榮航空還加派後艙組員人數。