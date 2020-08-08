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搶當卡通青春少女！楊冪、木村光希、鄧紫棋California Sky再撞衫
FENDI早秋California Sky系列堪稱這個夏天曝光率最高的時裝，近期包括木村光希（Kōki,）、鄧紫棋、楊冪都選用此系列服裝或包款，2D錯視的卡通風格繼續席捲女星的衣櫃。
木村光希早前在拍攝《Numero TOKYO》雜誌時，就身穿FENDI California Sky系列的服裝上陣，展現她身形比例的優勢，一雙長腿相當迷人，近期則是拎了同系列的購物托特包，照例拍出側顏絕美圖，飄逸長髮配襯她的甜美笑容，展現最自然的青春模樣。粉絲熱愛的大冪冪則是登上大陸版《The New York Times Style Magazine》、簡稱《T》雜誌，楊冪以神秘暗黑的調性詮釋7月號，在封面也是穿了FENDI California Sky系列，照例露出她的鉛筆腿，閉眼沉浸在想像世界裡。
此外，鐵肺歌后G.E.M.鄧紫棋也在IG發布日常穿搭的California Sky外套，輕鬆自在。FENDI California Sky系列，是品牌設計總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，以美國加州活力、奔放的風情，搭配Joshua Vides標誌的麥克筆筆觸，有卡通世界的趣味和2D錯視的藝術氣息；而加州魔幻時刻天際的粉紅、淡藍色系，也成為服裝與配件的色調，木村光希手中的購物袋，就是以向晚天空的色彩做設計。
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