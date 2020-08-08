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搶當卡通青春少女！楊冪、木村光希、鄧紫棋California Sky再撞衫

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
楊冪、木村光希、鄧紫棋都詮釋California Sky。圖／取自IG、微博
楊冪、木村光希、鄧紫棋都詮釋California Sky。圖／取自IG、微博

FENDI早秋California Sky系列堪稱這個夏天曝光率最高的時裝，近期包括木村光希（Kōki,）、鄧紫棋、楊冪都選用此系列服裝或包款，2D錯視的卡通風格繼續席捲女星的衣櫃。

木村光希早前在拍攝《Numero TOKYO》雜誌時，就身穿FENDI California Sky系列的服裝上陣，展現她身形比例的優勢，一雙長腿相當迷人，近期則是拎了同系列的購物托特包，照例拍出側顏絕美圖，飄逸長髮配襯她的甜美笑容，展現最自然的青春模樣。粉絲熱愛的大冪冪則是登上大陸版《The New York Times Style Magazine》、簡稱《T》雜誌，楊冪以神秘暗黑的調性詮釋7月號，在封面也是穿了FENDI California Sky系列，照例露出她的鉛筆腿，閉眼沉浸在想像世界裡。

此外，鐵肺歌后G.E.M.鄧紫棋也在IG發布日常穿搭的California Sky外套，輕鬆自在。FENDI California Sky系列，是品牌設計總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，以美國加州活力、奔放的風情，搭配Joshua Vides標誌的麥克筆筆觸，有卡通世界的趣味和2D錯視的藝術氣息；而加州魔幻時刻天際的粉紅、淡藍色系，也成為服裝與配件的色調，木村光希手中的購物袋，就是以向晚天空的色彩做設計。

木村光希露腿展現FENDI早秋California Sky系列洋裝和Peekaboo包款拍攝《Numero TOKYO》。圖／取自IG
木村光希露腿展現FENDI早秋California Sky系列洋裝和Peekaboo包款拍攝《Numero TOKYO》。圖／取自IG
近期在陸綜「乘風破浪的姐姐」中的張雨綺，也有身穿FENDI California Sky系列的嬌俏造型。圖／取自twitter
近期在陸綜「乘風破浪的姐姐」中的張雨綺，也有身穿FENDI California Sky系列的嬌俏造型。圖／取自twitter
楊冪身穿FENDI早秋California Sky系列拍攝《T》雜誌。圖／取自微博
楊冪身穿FENDI早秋California Sky系列拍攝《T》雜誌。圖／取自微博
FENDI California Sky Shopper，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Shopper，63,000元。圖／FENDI提供
木村光希在《Numero TOKYO》拍攝中身穿FENDI California Sky系列。圖／取自IG
木村光希在《Numero TOKYO》拍攝中身穿FENDI California Sky系列。圖／取自IG
木村光希在《Numero TOKYO》拍攝中身穿FENDI California Sky系列。圖／取自IG
木村光希在《Numero TOKYO》拍攝中身穿FENDI California Sky系列。圖／取自IG
鄧紫棋穿California Sky系列外套，10萬6,000元。圖／取自IG
鄧紫棋穿California Sky系列外套，10萬6,000元。圖／取自IG
木村光希手拿FENDI California Sky Shopper，63,000元。圖／取自IG
木村光希手拿FENDI California Sky Shopper，63,000元。圖／取自IG

FENDI 卡通 購物

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