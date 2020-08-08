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夏季是油性肌膚的惡夢！皮膚科醫師教4招 臉部秒甩油

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
油性肌膚在夏季保養要特別注意。圖／摘自pakutaso
油性肌膚在夏季保養要特別注意。圖／摘自pakutaso

今年台灣氣溫屢創新高，加上悶熱的午後雷陣雨，讓油性肌膚的人，臉上狂冒油與冒痘，肌膚狀況持續不好！到底該如何保養油性肌膚呢？皮膚科醫師就提醒，包括使用的保養品、飲食控制、調整保養順序，就能達到控油效果。

為什麼皮膚會一直冒油呢？因為體溫上升，會帶動皮脂腺分泌，皮膚科廖苑利醫師表示，要控油，先要降低皮脂腺分泌，搭配保濕，也可以使用酸類保養或A酸。以下4招，幫助大家控油。

一、慎選保濕產品

油性肌膚其實更需要保濕，很多人洗完臉後，反而會乾癢，就是代表保濕度不夠。但在選擇保濕類產品時，要格外注意成分，許多保濕產品都是脂溶性產品，譬如角鯊烷等，油性肌膚不適合使用，因為會讓肌膚悶住。質地要挑選清爽為主。

二、飲食與身體控制

要控油，飲食與身體也要跟著控制，譬如避免在最高溫時外出，要讓肌膚表面維持涼感，少吃高升醣食物，因為會帶動皮脂腺的分泌。

三、更改保養程序

在夏天時，油性肌膚就要避免霜類產品，且不要過度疊擦保養品，反而會讓毛孔阻塞。油性肌膚在夏季保養時，清潔完後，會讓角質層韓水度降低，可以使用化妝水、保濕凝膠，或是加強水狀精華，強化修護與保濕效果。

四、酸類保養疏通毛孔

想要疏通毛孔，可以多用酸類保養品，如水楊酸等，也可以求診皮膚科醫師，使用外用藥膏、內服藥劑，就能控制肌膚狀況了。

油性肌膚隨時注意肌膚降溫。圖／摘自pakutaso
油性肌膚隨時注意肌膚降溫。圖／摘自pakutaso
油性肌膚要更改保養程序。圖／摘自pakutaso
油性肌膚要更改保養程序。圖／摘自pakutaso

皮膚科 醫師

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