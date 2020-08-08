20周年紀特仕款殺到！沒看過Graham劍魚、別說你懂玩！
尺寸能塑造氣勢，帶來獨一無二的存在感。現今所謂的「大表」，泛指手表的尺寸在40、42毫米以上。而在這波長達20年以上的大尺寸腕表趨勢中，「格林漢（Graham）」的劍魚（Swordfish）系列則堂堂邁入25周年，並在今年帶來25周年的限定特仕款：Swordfish Ltd – Eye Opener劍魚復刻計時限量腕表！
2001年時，Graham曾與「都柏林國家藝術與設計中心（National Center of Art and design）」共同舉辦一場設計比賽，當時一款特異之作，意外成為兩年後、2003巴塞爾表展的熱門亮點：大型掠食性魚類的「劍魚」，以平扁的劍狀突出「吻部」，成為劍魚的生態特徵。而Swordfish系列則掌握了劍魚銳利勇猛的精神：表面上兩個具放大效果的藍寶石水晶鏡面，像是炯炯有神的眼睛，也成為系列經典設計。
20年後，品牌推出了全新的劍魚復刻計時限量腕表，46毫米的精鋼表殼極具存在感，而表面上左右兩個藍寶石水晶放大鏡下，正是計時碼表功能的分鐘與小時積分盤。G1710自動上鍊機芯還具備高抗震認證，時標也經檸檬綠色的Super-LumiNova塗料處理，高度還原20年前的經典之作，全球限量25只，並於後底蓋刻有限量編號。
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