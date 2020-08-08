20周年紀特仕款殺到！沒看過Graham劍魚、別說你懂玩！

尺寸能塑造氣勢，帶來獨一無二的存在感。現今所謂的「大表」，泛指手表的尺寸在40、42毫米以上。而在這波長達20年以上的大尺寸腕表趨勢中，「格林漢（Graham）」的劍魚（Swordfish）系列則堂堂邁入25周年，並在今年帶來25周年的限定特仕款：Swordfish Ltd – Eye Opener劍魚復刻計時限量腕表！

2001年時，Graham曾與「都柏林國家藝術與設計中心（National Center of Art and design）」共同舉辦一場設計比賽，當時一款特異之作，意外成為兩年後、2003巴塞爾表展的熱門亮點：大型掠食性魚類的「劍魚」，以平扁的劍狀突出「吻部」，成為劍魚的生態特徵。而Swordfish系列則掌握了劍魚銳利勇猛的精神：表面上兩個具放大效果的藍寶石水晶鏡面，像是炯炯有神的眼睛，也成為系列經典設計。