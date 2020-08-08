化妝時也擦防曬乳 為何還是被曬黑？因為一步驟做錯了

夏日裡陽光正盛，許多女孩想要不變黑，都懂得要擦防曬，只是白天出門前，在化妝時，也都擦了防曬，甚至也塗了有防曬係數的隔離霜，為什麼還是會被曬黑呢？原因就是上妝的步驟可能錯誤了，到底先擦防曬、還是隔離呢？

資深櫃姐就表示，正確步驟應該是「先擦防曬，再擦隔離」，爲什麼呢？

因為「保養最後一個步驟是防曬」、「隔離是上妝的第一個步驟」，防曬的重點，是讓肌膚隔絕紫外線的傷害，所以當然要直接擦在肌膚上，不管是物理性、化學性或混合性防曬，保養最後一步就是擦防曬。

隔離乳／霜的目的，是在肌膚與彩妝間的隔離，避免對肌膚有直接傷害，所以如果先擦隔離乳，再擦防曬乳，就可能影響了防曬的效用，所以要先擦防曬，再擦隔離乳。且現在許多隔離乳，都有提亮膚色的效果。

但如果上妝後，一段時間要補擦防曬，這是否會影響效果呢？櫃姐表示，在上妝後，想要補擦防曬乳，要先有一個重點步驟「吸油」，要先吸去臉上多餘的油脂，擦掉後再補擦防曬，這樣才會有防曬的效果。