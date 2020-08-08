快訊

高院發回北院更裁 涉貪立委趙正宇改為羈押

直播／新增2例境外移入確診個案 菲國台商夫妻染疫返台

化妝時也擦防曬乳 為何還是被曬黑？因為一步驟做錯了

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
每天擦防曬，為什麼還是被曬黑呢？圖／摘自Pelexs
每天擦防曬，為什麼還是被曬黑呢？圖／摘自Pelexs

夏日裡陽光正盛，許多女孩想要不變黑，都懂得要擦防曬，只是白天出門前，在化妝時，也都擦了防曬，甚至也塗了有防曬係數的隔離霜，為什麼還是會被曬黑呢？原因就是上妝的步驟可能錯誤了，到底先擦防曬、還是隔離呢？

資深櫃姐就表示，正確步驟應該是「先擦防曬，再擦隔離」，爲什麼呢？

因為「保養最後一個步驟是防曬」、「隔離是上妝的第一個步驟」，防曬的重點，是讓肌膚隔絕紫外線的傷害，所以當然要直接擦在肌膚上，不管是物理性、化學性或混合性防曬，保養最後一步就是擦防曬。

隔離乳／霜的目的，是在肌膚與彩妝間的隔離，避免對肌膚有直接傷害，所以如果先擦隔離乳，再擦防曬乳，就可能影響了防曬的效用，所以要先擦防曬，再擦隔離乳。且現在許多隔離乳，都有提亮膚色的效果。

但如果上妝後，一段時間要補擦防曬，這是否會影響效果呢？櫃姐表示，在上妝後，想要補擦防曬乳，要先有一個重點步驟「吸油」，要先吸去臉上多餘的油脂，擦掉後再補擦防曬，這樣才會有防曬的效果。

補擦防曬時，可以用輕按的手勢，避免畫圈，以免妝毀掉了，可以再擦防曬後，簡單補隔離，或直接用有防曬係數的氣墊粉餅補妝，才能讓自己不被曬黑。

夏天都不想被曬黑。圖／摘自pakutaso
夏天都不想被曬黑。圖／摘自pakutaso
先擦防曬，還是隔離呢？圖／摘自pakutaso
先擦防曬，還是隔離呢？圖／摘自pakutaso

防曬 櫃姐 紫外線

延伸閱讀

夏天必備的深層清潔面膜用法學起來，毛孔更暢快呼吸！同場加映5款深清泥膜推薦

搞定最複雜的肌膚出油狀態！IPSA水乳液小白瓶一推17款

候選人拜票防曬 3人各有小撇步

「光老化」比歲月更可怕！避免老化擦防曬，室內也要擦

相關新聞

有了孩子丟了偶包 鳳小岳：甘願重新擁抱平凡的樂趣

疫情在世界蔓延，人人在其中夾尾求生，或被迫重新審視自我。但這席捲世界的滔天巨浪，對鳳小岳來說，僅像是平靜無波的湖面被丟進一顆小石子，激不起太大漣漪。不論物理上或精神上，他向來就與周遭保持著某種安全距離，只埋頭照自己屬意的步調過生活。

桃園住宿送「免費一日遊」超夯 市府加碼至1萬人

為振興在地旅宿業，桃園市政府觀光旅遊局配合安心旅遊補助方案，加碼推出來桃園住宿，送免費一日遊活動，7月推出迄今才1個多月就吸引超過6141人報名。

化妝時也擦防曬乳 為何還是被曬黑？因為一步驟做錯了

夏日裡陽光正盛，許多女孩想要不變黑，都懂得要擦防曬，只是白天出門前，在化妝時，也都擦了防曬，甚至也塗了有防曬係數的隔離霜...

「中元普渡」買起來！全家便利商店首推宮廟幫拜服務　OKmart指定商品5折起

一年一度的中元普渡即將到來，全家便利商店即日起結合實體門市、全家行動購推出「拜拜組合購」、「獨家普渡箱」、「行動購滿額店...

用「鑽石之王」寵愛她 Harry Winston七夕「表」心意

2020年的七夕情人節將至，如何掌握情人的心意、獻上誠摯與祝福？享有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Har...

黎巴嫩大爆炸高級訂製服界損失慘 設計師「畢生心血毀於一旦」

黎巴嫩首都貝魯特日前發生大爆炸，造成多人死傷的慘劇，舉世震驚。然而，讓人沒想到的是這也是高級訂製服產業的一大損失。常是女...

釋放獵愛訊號！YSL全新慾望巴黎香水，迪麗熱巴也操刀

七夕情人節將至，單身的女孩該如何釋放出獵愛訊號呢？那就從噴香水開始吧！YSL最經典的勾男氣息首推「慾望巴黎系列」香水，不...

許路兒嘟嘴露小肚肚 同包款搭4次 天王嫂昆凌微笑應戰

BURBERRY的夏季花押字以天藍色、石磨色、與橙色調鈷藍色字母設計，並且在配件的Lola包款有毛巾布的嶄新詮釋，天王嫂...

米津玄師聯手UNIQLO推出紐約限定UT系列 網「只能跪求代買了！」

MV觀看次數屢屢打破紀錄的超人氣歌手米津玄師首度與UNIQLO合作，推出紐約第五大道旗艦店限定系列T恤，消息一出引起粉絲...

世貿聯誼社變身「世貿名人坊」！問鼎高端粵菜

在台北東區有30年歷史的「世貿聯誼社」，轉身成為海來美食旗下的「世貿名人坊」，除了延續包廂服務，也擴大小吃區，增加兩座可...

COACH塗鴉聯名新包款 戴皇冠的小恐龍也太可愛

COACH曝光2020秋冬秋季男、女裝系列之中，以尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）聯名的單...

adidas、PUMA借助科技打造新世代跑鞋 你準備好穿上起跑了嗎？

又到了運動品牌推出自家新款跑鞋的季節，adidas就呈現融合了Cyberpunk美學的X9000 L4鞋，強調以精密電子...

熱門新聞

薔蜜颱風最快今天下半天形成 下周一至周三全台有雨

「圓仔妹」成長飛快 肉到體重盒都快塞不下

AA制實測！他3個月約19女吃飯 實驗結果超意外

超市香蕉藏劇毒蜘蛛 眼尖網友驚呼：被咬到恐勃起數小時

颱風明晨恐生成 吳德榮：引進的西南氣流將影響台灣

放大動滋券價值！運動品牌、通路祭出購物優惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。