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「中元普渡」買起來！全家便利商店首推宮廟幫拜服務　OKmart指定商品5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起至9月8日結合實體門市、全家行動購推出「拜拜組合購」、「獨家普渡箱」、「行動購滿額店取免運」等3大方案。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至9月8日結合實體門市、全家行動購推出「拜拜組合購」、「獨家普渡箱」、「行動購滿額店取免運」等3大方案。圖／全家便利商店提供

一年一度的中元普渡即將到來，全家便利商店即日起結合實體門市、全家行動購推出「拜拜組合購」、「獨家普渡箱」、「行動購滿額店取免運」等3大方案，並首度推出「宮廟幫拜」服務，8月12日至8月23日與鎮瀾宮、8月12日至8月25日與北港武德宮合作，祭拜品可捐贈做公益團體。OKmart規畫了三倍振興券組合專區及平安普渡箱預購活動，門市備妥多款箱型、量販包裝等糖餅商品，9月23日前指定商品最低5折起。

根據全家便利商店統計，往年中元節都會帶動餅乾、零食泡麵、罐頭等業績成長1成以上，看好小家庭、公司行號祭拜簡便採購需求，即日起至9月8日推出拜拜組合，精選飲料、零食、泡麵、罐頭等超過10項團拜熱銷商品，可依需求選購「辦公分享組」、「家庭經濟組」、「小資獨享組」等3種組合，售價399元，最低可享65折優惠；另有超過16款團拜商品的「便利經濟組」售價699元、近20款商品的「豪華澎派組」售價999元。

年輕族群對於傳統祭拜文化的祭祀流程與祭品準備不熟悉，常出現不會拜、拜錯貢品、誤觸禁忌等問題，因此全家便利商店首度推出2款「宮廟幫拜」服務方案，8月12日至8月23日可選購由餅乾、零食、醬油、米粉等組成的「鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，除了整組獲得媽祖保佑之外，另附上象徵交通安全的皮製御守保平安，可選擇將商品捐贈給弱勢團體（售價1,000元）或宅配到府（售價1,250元）；8月12日至8月25日另推出村里平安箱中元普渡加碼的「北港武德宮幫拜服務」，售價500元，如需額外委由北港武德宮代為普渡者，購買時需特別註明，以上購買流程皆透過FamiPort事務機系統選購，普渡保平安又能做公益。

全家便利商店門市的中元節貨架推出小包裝、泡麵、罐頭、餅乾、零食等，指定餅乾任5件可享75折，罐頭、泡麵可享2件合購優惠，指定飲料買3送1等；另獨家推出多款獨家特色普渡箱，以大眾拜拜最愛準備的餅乾、零食為主，包括「旺旺仙貝彩箱」、「蚵仔煎洋芋片6入裝」、「乖乖奶油椰子」等箱購商品。全家便利商店即日起至9月8日獨家推出皮克斯造型提袋，於門市購買指定商品滿200元＋99元即可加購一個，兩款限量共3萬個。

OKmart中元普渡活動開跑，推出4種振興三倍券組合方案，「暢銷人氣組」以200元紙本振興三倍券＋10元可購得價值310元的組合商品、「小資實惠組」以200元紙本振興三倍券＋26元可購得價值370元的組合商品、「便利超值組」以500元紙本振興三倍券＋13元可購得價值823元的組合商品、「豪華澎派組」以500元紙本振興三倍券＋92元可購得價值961元的組合商品，內含泡麵、餅乾、飲料、罐頭及沖泡類商品等；另針對公司行號祭拜需求推出便利普渡箱，包括中元普渡幸福如意組、中元普渡平安富貴組等，強調多種商品小量裝箱。

除了組合類型的普渡方案之外，在全台OKmart門市也可進行預購，再於到貨時間至原門市取貨，例如旺旺仙貝分享包250g、旺旺中元－金澎派組合包350g、翠果子航空綜合米果308g等皆以多入裝的大份量為主，即日起於全台門市販售；泡麵、飲料也發動限時量販價，即日起至9月23日味味一品原汁珍味牛肉麵185g X 2件特價95元、台酒麻油雞麵200g X 2件特價92元、可口可樂600ml X 4入特價87元、黑松蘋果蘇打（富士蘋果口味）2L X 2件特價80元。

OKmart推出中元普渡平安富貴組，售價499元。圖／OKmart提供
OKmart推出中元普渡平安富貴組，售價499元。圖／OKmart提供
OKmart推出豪華澎派組，以500元紙本振興三被券＋92元可購得價值961元的組合商品。圖／OKmart提供
OKmart推出豪華澎派組，以500元紙本振興三被券＋92元可購得價值961元的組合商品。圖／OKmart提供
全家便利商店即日起至9月8日獨家推出皮克斯造型提袋，於門市購買指定商品滿200元＋99元即可加購一個，兩款限量共3萬個。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至9月8日獨家推出皮克斯造型提袋，於門市購買指定商品滿200元＋99元即可加購一個，兩款限量共3萬個。圖／全家便利商店提供
OKmart中元普渡活動開跑，推出4種振興三倍券組合及便利普渡箱。圖／OKmart提供
OKmart中元普渡活動開跑，推出4種振興三倍券組合及便利普渡箱。圖／OKmart提供
全家便利商店8月12日至8月23日推出「鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，另附上象徵交通安全的皮製御守保平安，可選擇將商品捐贈給弱勢團體或宅配到府。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月12日至8月23日推出「鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，另附上象徵交通安全的皮製御守保平安，可選擇將商品捐贈給弱勢團體或宅配到府。圖／全家便利商店提供
OKmart推出便利超值組，以500元紙本振興三倍券＋13元可購得價值823元的組合商品。圖／OKmart提供
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普渡 泡麵 零食

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