用「鑽石之王」寵愛她 Harry Winston七夕「表」心意
2020年的七夕情人節將至，如何掌握情人的心意、獻上誠摯與祝福？享有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），今年精選三款由結合頂級珠寶設計、蘊含品牌底蘊的高級珠寶時計，讓人用「鑽石之王」的盛大光輝、璀璨寵愛另一半。
「第五大道Avenue C™ Mini系列Lily Cluster粉紅腕表」15.6 X 32.3mm的長方形表殼，令人聯想到紐約第五大道的繁華夜景，於此同時，從珠寶系列Lily Cluster挪用而來的花園風格，更在表面中以鑽石鑲嵌，展示宛如花園般的枝葉繁放美景；表殼筆直但婀娜的線條服貼於手腕，粉紅色皮表帶搭配粉紅色的珍珠母貝表面，是令人怦然心動的柔情似水。
Rosebud heart頂級珠寶時計，特殊的心形輪廓，是濃情蜜意的具現表示。整只「腕表」更像一件頂級珠寶：全數鑲嵌了56顆明亮式切工鑽石，而且的確可將表帶卸下、變成一件心型項鍊，自帶超強光芒氣場、一物二用。但可別說「鑽石之王」獨厚女性，「第五大道Avenue系列雙時區自動腕表」，左右表面完全不對稱的搶眼設計，具備時間、兩地時間與日夜顯示。像是風格迥異的戀人，彼此尊重差異、卻又合拍無間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言