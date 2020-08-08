用「鑽石之王」寵愛她 Harry Winston七夕「表」心意

2020年的七夕情人節將至，如何掌握情人的心意、獻上誠摯與祝福？享有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），今年精選三款由結合頂級珠寶設計、蘊含品牌底蘊的高級珠寶時計，讓人用「鑽石之王」的盛大光輝、璀璨寵愛另一半。

「第五大道Avenue C™ Mini系列Lily Cluster粉紅腕表」15.6 X 32.3mm的長方形表殼，令人聯想到紐約第五大道的繁華夜景，於此同時，從珠寶系列Lily Cluster挪用而來的花園風格，更在表面中以鑽石鑲嵌，展示宛如花園般的枝葉繁放美景；表殼筆直但婀娜的線條服貼於手腕，粉紅色皮表帶搭配粉紅色的珍珠母貝表面，是令人怦然心動的柔情似水。