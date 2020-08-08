黎巴嫩大爆炸高級訂製服界損失慘 設計師「畢生心血毀於一旦」
黎巴嫩首都貝魯特日前發生大爆炸，造成多人死傷的慘劇，舉世震驚。然而，讓人沒想到的是這也是高級訂製服產業的一大損失。常是女星婚紗首選的黎巴嫩裔設計師Zuhair Murad甚至表示「畢生心血毀於一旦」 ，說明了這次的災難的嚴重性。
由於全球化的影響，黎巴嫩貝魯特成為了支撐巴黎高級訂製服產業的重要城市之一，而且具有多位在時尚界中，具有份量的設計師包括了紅毯常勝軍的Elie Saab、女明星最愛的婚紗品牌Zuhair Murad，以及Maison Rabih Kayrouz等都把總部設置在貝魯特。因此在這次大爆炸中都首當其衝，幾乎每一個品牌的工作室或是店面都幾乎被夷為平地，設計師Zuhair Murad甚至在個人的instagram中表示「我無法停止哭泣，因為畢生心血毀於一旦」。不過多數的設計師與品牌從事人員都沒有傷亡，正在處理善後，並清點損失。
而Maison Rabih Kayrouz在去年才因為慶祝品牌成立20周年，搬進目前的新大樓中，沒想到遭逢此一慘事。Elie Saab則在大爆炸之後，發出聲明表示品牌直到8月17日前將暫停一切業務，進行重組並修復大樓。Zuhair Murad的總部因為最靠近事發地，除了客戶的高級訂製服和婚紗之外，該公司20年的檔案以及設計師的藝術收藏也被在爆炸中全毀，預計需要半年以上的時間重建，損失慘重。而在此之前，各個黎巴嫩品牌也受到新冠肺炎影響，導致營收下滑，這次的慘案是否會重擊當地的時尚產業，仍有待觀察。
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