釋放獵愛訊號！YSL全新慾望巴黎香水，迪麗熱巴也操刀

七夕情人節將至，單身的女孩該如何釋放出獵愛訊號呢？那就從噴香水開始吧！YSL最經典的勾男氣息首推「慾望巴黎系列」香水，不管單身還是死會，充滿性感與野性的慾望巴黎系列香水，總是女性的首選，今年7夕YSL推出慾望巴黎淡香精馥郁版、夜幕版，其中夜幕版還邀來女星迪麗熱巴合作打造，展現出巴黎的美好。

去不了巴黎，至少能聞到巴黎的味道吧！YSL慾望巴黎系列總能帶領大家用香味旅行，並依據每款香水的特性，帶來性感、野性或天真的感覺，全系列都加入充滿崔情感的曼陀羅，再加入果香、木質，彰顯出不同的個性。

由迪麗熱巴合作設計的YSL慾望巴黎淡香精夜幕版，在她眼中，巴黎的戀人們眼裡都有濃密愛戀，是種瘋狂的愛，瓶身上有著銀色閃片布料，以甜蜜的果香味，前調有佛手柑、覆盆子、草莓，中調則有曼陀羅、牡丹與茉莉，尾調為麝香與廣藿香。

另一款慾望巴黎淡香精馥郁版，則是性感的木質調，充滿催情的曼陀羅，以及濃郁的百葉薔薇精粹，交織出一場愛到深入地愛戀感，前調為黑莓子、覆盆子、西洋梨等，中調百葉薔薇精萃、保加利亞玫瑰、白牡丹、小蒼蘭、曼陀羅；尾調廣藿香、安息香、喀什米爾木、白麝香。