許路兒嘟嘴露小肚肚 同包款搭4次 天王嫂昆凌微笑應戰
BURBERRY的夏季花押字以天藍色、石磨色、與橙色調鈷藍色字母設計，並且在配件的Lola包款有毛巾布的嶄新詮釋，天王嫂昆凌選搭橘色款，網友說她「嫂子就是美」，許路兒配襯黑色款竟在她IG出現四次穿搭，超高曝光率顯現包款的實用性。
昆凌選用的TB夏季花押字系列小型絎縫毛巾布Lola包，是亮眼的橘色，搭襯鍊帶相當時髦；而許路兒配襯的是中型黑色款，兩個尺寸都可以肩背、斜背，許路兒搭襯紅色波點上衣、卡通圖案T恤，不論性感或可愛的調性，都以這款Lola配襯。周興哲則是選了花押字帆布Sonny腰包，直言「找錢很快」的便利，呈現九○年代的腰包流行風格；李函則是穿上花押字印花泳裝、手拿昆凌同款橘色Lola手袋，以大膽搶眼的滿版印花展現夏日風情。
來自品牌創始人Thomas Burberry名字首字的TB花押字，由創意總監Riccardo Tisci和英國美術指導兼平面設計師Peter Saville共同設計，2019年5月推出具代表性的鎖鍊狀TB字母，在今年夏天以真實世界的原始畫面與CGI技術結合，將形象圖片的場景設定在滑板場、泳池的寂靜白色世界，動感地展現自由享樂精神；服裝包括海灘洋裝、緊身褲、連帽上衣等，以及草編鞋、涼鞋、球鞋與遮陽帽等配件。
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