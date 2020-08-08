許路兒嘟嘴露小肚肚 同包款搭4次 天王嫂昆凌微笑應戰

BURBERRY的夏季花押字以天藍色、石磨色、與橙色調鈷藍色字母設計，並且在配件的Lola包款有毛巾布的嶄新詮釋，天王嫂昆凌選搭橘色款，網友說她「嫂子就是美」，許路兒配襯黑色款竟在她IG出現四次穿搭，超高曝光率顯現包款的實用性。

昆凌選用的TB夏季花押字系列小型絎縫毛巾布Lola包，是亮眼的橘色，搭襯鍊帶相當時髦；而許路兒配襯的是中型黑色款，兩個尺寸都可以肩背、斜背，許路兒搭襯紅色波點上衣、卡通圖案T恤，不論性感或可愛的調性，都以這款Lola配襯。周興哲則是選了花押字帆布Sonny腰包，直言「找錢很快」的便利，呈現九○年代的腰包流行風格；李函則是穿上花押字印花泳裝、手拿昆凌同款橘色Lola手袋，以大膽搶眼的滿版印花展現夏日風情。