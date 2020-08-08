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許路兒嘟嘴露小肚肚 同包款搭4次 天王嫂昆凌微笑應戰

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
TB夏季花押字環保帆布海灘托特包，34,900元。圖／BURBERRY提供
TB夏季花押字環保帆布海灘托特包，34,900元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY的夏季花押字以天藍色、石磨色、與橙色調鈷藍色字母設計，並且在配件的Lola包款有毛巾布的嶄新詮釋，天王嫂昆凌選搭橘色款，網友說她「嫂子就是美」，許路兒配襯黑色款竟在她IG出現四次穿搭，超高曝光率顯現包款的實用性。

昆凌選用的TB夏季花押字系列小型絎縫毛巾布Lola包，是亮眼的橘色，搭襯鍊帶相當時髦；而許路兒配襯的是中型黑色款，兩個尺寸都可以肩背、斜背，許路兒搭襯紅色波點上衣、卡通圖案T恤，不論性感或可愛的調性，都以這款Lola配襯。周興哲則是選了花押字帆布Sonny腰包，直言「找錢很快」的便利，呈現九○年代的腰包流行風格；李函則是穿上花押字印花泳裝、手拿昆凌同款橘色Lola手袋，以大膽搶眼的滿版印花展現夏日風情。

來自品牌創始人Thomas Burberry名字首字的TB花押字，由創意總監Riccardo Tisci和英國美術指導兼平面設計師Peter Saville共同設計，2019年5月推出具代表性的鎖鍊狀TB字母，在今年夏天以真實世界的原始畫面與CGI技術結合，將形象圖片的場景設定在滑板場、泳池的寂靜白色世界，動感地展現自由享樂精神；服裝包括海灘洋裝、緊身褲、連帽上衣等，以及草編鞋、涼鞋、球鞋與遮陽帽等配件。

TB夏季花押字衝浪板，各16萬5,000元。圖／BURBERRY提供
TB夏季花押字衝浪板，各16萬5,000元。圖／BURBERRY提供
許路兒在咖啡館的穿搭圖，背後放的也是黑色款中型絎縫毛巾布Lola 包。圖／取自IG
許路兒在咖啡館的穿搭圖，背後放的也是黑色款中型絎縫毛巾布Lola 包。圖／取自IG
TB夏季花押字印花環保帆布Sonny腰包，25,900元。圖／BURBERRY提供
TB夏季花押字印花環保帆布Sonny腰包，25,900元。圖／BURBERRY提供
許路兒身穿丹寧連身褲搭中型絎縫毛巾布Lola包，65,000元。圖／取自IG
許路兒身穿丹寧連身褲搭中型絎縫毛巾布Lola包，65,000元。圖／取自IG
昆凌和許路兒都選搭TB夏季花押字印花Lola包款。圖／取自IG
昆凌和許路兒都選搭TB夏季花押字印花Lola包款。圖／取自IG
周興哲以「找錢最快」為花押字印花環保帆布Sonny腰包下了註解。圖／取自IG
周興哲以「找錢最快」為花押字印花環保帆布Sonny腰包下了註解。圖／取自IG
昆凌搭襯小型絎縫毛巾布Lola包48,900元。圖／取自IG
昆凌搭襯小型絎縫毛巾布Lola包48,900元。圖／取自IG
身穿紅色波點平肩上衣、黑色寬褲，許路兒以黑色款中型絎縫毛巾布Lola包配襯。圖／取自IG
身穿紅色波點平肩上衣、黑色寬褲，許路兒以黑色款中型絎縫毛巾布Lola包配襯。圖／取自IG
TB夏季花押字小型絎縫毛巾布Lola包，48,900元。圖／BURBERRY提供
TB夏季花押字小型絎縫毛巾布Lola包，48,900元。圖／BURBERRY提供
許路兒露性感小肚，以黑色款中型絎縫毛巾布Lola包搭出4套不同造型。圖／取自IG
許路兒露性感小肚，以黑色款中型絎縫毛巾布Lola包搭出4套不同造型。圖／取自IG
許路兒俏皮打扮搭襯黑色款中型絎縫毛巾布Lola包。圖／取自IG
許路兒俏皮打扮搭襯黑色款中型絎縫毛巾布Lola包。圖／取自IG
許路兒手拿黑色款中型絎縫毛巾布Lola包，65,000元。圖／取自IG
許路兒手拿黑色款中型絎縫毛巾布Lola包，65,000元。圖／取自IG
李函身穿花押字印花露背泳裝16,500元、 手拿小型絎縫毛巾布Lola包48,900元。圖／取自IG
李函身穿花押字印花露背泳裝16,500元、 手拿小型絎縫毛巾布Lola包48,900元。圖／取自IG
許路兒身穿丹寧連身褲搭中型絎縫毛巾布Lola包，65,000元。圖／取自IG
許路兒身穿丹寧連身褲搭中型絎縫毛巾布Lola包，65,000元。圖／取自IG
TB夏季花押字小型絎縫三色調羔羊皮Lola包，55,000元。圖／BURBERRY提供
TB夏季花押字小型絎縫三色調羔羊皮Lola包，55,000元。圖／BURBERRY提供

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