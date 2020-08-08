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米津玄師聯手UNIQLO推出紐約限定UT系列 網「只能跪求代買了！」
MV觀看次數屢屢打破紀錄的超人氣歌手米津玄師首度與UNIQLO合作，推出紐約第五大道旗艦店限定系列T恤，消息一出引起粉絲們的關注，台灣網友並表示「只能跪求代買了！」
除了不定期與不同設計師合作之外，UNIQLO也藉由UT系列和許多名人、品牌進行聯名，繼與「鬼滅之刃」、藝術家村上隆等跨界後，首度攜手超人氣歌手米津玄師。但不同以往的系列，都會在全球銷售，此次的UT系列僅限於紐約旗艦店和美國境內的線上商店銷售，讓許多米津玄師的粉絲只能隔海興嘆。此次的聯名款，一樣由多才多藝的米津玄師親自繪製，除了有招牌的Q版貓咪圖案之外，還有他拍攝的照片經過重製後印刷於T恤上，一共被有六款男、女皆可穿的設計，不過台灣未售，只能透過代買或是親友搶購了。
說到人氣，由J.K羅琳創作的經典奇幻小說《哈利波特Harry Potter》也不遑多讓，今年是第一部小說推出的20周年，因此H&M便與其合作，創造了多款既萌又讓人懷念的童裝。聯名童裝以魔法學校霍格華茲為靈感，結合當代時尚元素，每件作品均向魔法界致敬，推出包括上衣、運動衫、連帽上衣以及諸如圍巾、帽子等配件。代表葛來芬多、史萊哲林等學院的徽章也成為了服裝上的主題，還能看到貓頭鷹、魁地奇球隊隊服的色彩元素，讓當父母的人也能重溫魔法世界的奇幻魅力。
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