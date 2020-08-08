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世貿聯誼社變身「世貿名人坊」！問鼎高端粵菜

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
各種大小的包廂，私密性高，裝潢設計維持原有風格。記者羅建怡／攝影
各種大小的包廂，私密性高，裝潢設計維持原有風格。記者羅建怡／攝影

在台北東區有30年歷史的「世貿聯誼社」，轉身成為海來美食旗下的「世貿名人坊」，除了延續包廂服務，也擴大小吃區，增加兩座可步入式酒窖及一座茶吧，期能拓展年輕、高端的消費客層；新餐廳8月1日開幕，幾乎天天滿座，漢來美食總經理林淑婷表示，年營收將上看兩億元。

漢來美食代理香港米其林品牌「名人坊」，5年內在台灣開出6家分店。世貿名人坊除了完整呈現香港隱世廚神鄭錦富的招牌菜色，也結合漢來美食金牌中餐品牌長羅嶸的「壓箱私房菜」，同時保留過去世貿聯誼社的招牌烤鴨與燒臘等，林淑婷說，世貿店將會有超過35%的新菜登場。

「名人坊」在台北有3家餐廳，品牌長羅嶸認為，世貿名人坊「將是一家完全粵菜餐廳」，而且從拌餡料、炒醬料到發乾貨，全部自製。為了配合頂級商務客宴客考量，在食材挑選上，世貿名人坊也會與另外兩家分店做出區隔，包括片皮烤鴨的選品和乾鮑的頭數。

「世貿聯誼社」在台北高端餐飲及社交圈具有不可取代的地位，加上位處精華區，又是台北極少數的34樓高樓層中餐廳，過去採會員制，民眾鮮少有機會入內一長。林淑婷指出，漢來美食接手後，包廂風格全數保留，另外擴大小吃區，拓展新客層。目前共有13個大小包廂、小型宴會廳、可容納60人的外場小吃區，以及兩座專業酒窖、收藏300種酒款，還有一座茶吧。

此外，漢來美食也請來國際知名設計師黃偉豪Daniel Wong，為世貿名人坊打造專屬的CI和制服，朝年輕、時尚邁進。

除了套餐，也有單點品項。其中，造型吸睛的「經典編織酥」，將煎出油香的鴨肝與乾煸的法國波特菇剁成餡料，包入手工繁複彷如小提包的特製編織皮內，一口咬下酥皮散開，內餡獨特、口感也很有層次。招牌片皮鴨也是限量預約的熱門菜色，選用宜蘭櫻桃溫體鴨，以獨門秘方使外皮更酥脆，一鴨數吃的作法還有鴨肉米粉湯、銀芽炒鴨絲、薑蔥爆鴨架等。

電話：02-2723-2938

地址：台北市信義區基隆路1段333號34樓

推薦菜色：片皮鴨(二吃)3,000元；名人小排骨360；翡翠鮮蝦餃180元；經典編織酥220元

人均消費：1,500元

小吃區同樣擁有高樓層的寬闊視野。記者羅建怡／攝影
小吃區同樣擁有高樓層的寬闊視野。記者羅建怡／攝影
造型唯美的編織包。圖／漢來美食提供
造型唯美的編織包。圖／漢來美食提供
包廂除了私密，還可享高樓層的美好視野。記者羅建怡／攝影
包廂除了私密，還可享高樓層的美好視野。記者羅建怡／攝影
菜色納入米其林星級料理、私房菜，以及保留部分世貿聯誼社的招牌菜。記者羅建怡／攝影
菜色納入米其林星級料理、私房菜，以及保留部分世貿聯誼社的招牌菜。記者羅建怡／攝影
小吃區空間高雅，用餐環境也舒適。記者羅建怡／攝影
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酒窖收藏逾300種酒款。記者羅建怡／攝影
酒窖收藏逾300種酒款。記者羅建怡／攝影

菜色 聯誼

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