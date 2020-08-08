COACH塗鴉聯名新包款 戴皇冠的小恐龍也太可愛
COACH曝光2020秋冬秋季男、女裝系列之中，以尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）聯名的單品，詮釋紐約下城區八○年代蓬勃、熱鬧的氣氛，藉由包款上的塗鴉，展現無拘無束的自由。
在2020秋冬時裝系列中，品牌執行創意總監Stuart Vevers特別鳴謝尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）基金會，並運用這位已逝傳奇塗鴉藝術家的箴言「紐約就是我的心之所屬」，作為當季創意靈感。家境不優渥的Basquiat的藝術養成來自母親與美術館的薰陶，17歲就逃家在蘇活區塗鴉作畫，曾將明信片賣給安迪沃荷（Andy Warhol），以出售作品勉強維生，1988年就因用藥過量而在27歲離開人世。他擅長將精品服裝穿出隨性樣貌，尤其作畫時灑得顏料到處都是，儼然將設計師服裝轉變為自我風格的工裝。
因此秋季的包款單品也以這種隨性灑脫的設計呈現，例如在秀上表演的74歲歌手Debbie Harry，她身上的大衣就是隨性添上的Basquiat塗鴉，看似飛揚瀟灑卻是一件實用單品，也可彰顯個人特性；此外，在品牌經典的Rogue手袋上的皇冠與恐龍塗鴉，也成為T恤的圖樣，純真浪漫又有個性的視覺，讓配件變得活潑有個性。
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