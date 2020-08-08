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帶你玩「日系IG網美熱點」！「偽日本」2日遊2千搞定

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
主打日本風情的台北2日遊，現正開催中。圖／鴻富旅遊提供
主打日本風情的台北2日遊，現正開催中。圖／鴻富旅遊提供

今夏「偽出國」正當紅，其中，台北也有「偽日本」的旅遊熱線，其中不少景點被稱作「日系IG網美熱點」。旅遊業者推出台北2日遊，主打日本風情，適合與家人同遊的「類日本假期」，2天1夜的套裝行程原價2,650元起，採用安心旅遊補助後，每人2,150元起。

政府的旅遊補助通通有獎，但風景區往往人滿為患訂不到房，上山下海又是人擠人，此時，逆勢操作「遊台北」最聰明。台北市區飯店多，優惠也大，有各樣異國美食、夜市小吃，最潮的百貨商圈、品牌服飾，也有好拍好玩的歷史古蹟、藝文活動、親山步道、瀑布溪流，夕陽美景。

鴻富旅遊今夏新推的「台北日系IG網美熱點2日行程」，主打 IG、臉書、LINE等社群軟體最夯的打卡景點，6人就成行，親友圈組團說走就走。行程安排住宿近捷運的三德大飯店，享獨家升等行政房，再搭車遊賞台北最日式建築，像是新北投溫泉的瀧乃湯、梅庭、溫泉博物館等，以及溫泉路上濃濃的和風景點。

此外，行程也安排穿上浴衣漫步溫泉鄉，市區景點則有紀州庵、文房、琴道館、西本願寺等，同樣充滿濃厚日本味；午餐安排日式餐食及可愛的日式裝飾甜點，同樣讓人拍不停。相關資訊可洽鴻富旅遊：02-2564-3329，網址：https://hongfutravel.rezio.shop/product/Z5AMPX。

連甜點也好拍。圖／鴻富旅遊提供
連甜點也好拍。圖／鴻富旅遊提供
「偽日本」旅遊路線在台北。圖／鴻富旅遊提供
「偽日本」旅遊路線在台北。圖／鴻富旅遊提供
台北有許多充滿日本風情的景點。圖／鴻富旅遊提供
台北有許多充滿日本風情的景點。圖／鴻富旅遊提供
穿上浴衣漫步溫泉鄉，很有出國情味。圖／鴻富旅遊提供
穿上浴衣漫步溫泉鄉，很有出國情味。圖／鴻富旅遊提供

溫泉 日本 日式建築

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