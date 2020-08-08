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看好即食商機 「美威鮭魚」首次游進7-ELEVEN

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
看準即食商機，美威鮭魚首次游進7-ELEVEN。圖／美威鮭魚提供
看準即食商機，美威鮭魚首次游進7-ELEVEN。圖／美威鮭魚提供

近年運動風氣、健康飲食盛行，看好即時與健康商機，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團於亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，首次進軍超商冷藏即食市場，即日起獨家於7-ELEVEN上架。

強調「不吃雞、改吃鮭」，主打健康飲食，美威鮭魚同時新推「美威精選鮭魚菲力─義式香草」，選取鮭魚中段油脂最均勻的鮮嫩部位，佐上主廚特製義式香草醬清雅入味，簡練烹調，以「高溫瞬烤」鎖住鮭魚獨有的柔嫩肉質與綿密脂香、保留食材原有的水分與營養，不添加色素、香料、防腐劑、味精等人工添加物，消費者只要拆袋即食或微波10秒，亦或百搭加料，就能迅速補充運動後的能量所需。

業者觀察，雞胸肉市場競爭日益激烈，美威鮭魚提供別具新意的健身餐選擇，改以含有Omega-3不飽和脂肪酸、高蛋白含量、健康無負擔的鮮嫩鮭魚，攻佔超商通路。不但提升健身輕食的產品價值，也符合現代人訴求方便、快速又兼顧健康的飲食習慣。

「美威精選鮭魚菲力─義式香草」於7-ELEVEN定價79元／包，新品上市優惠，即日起至8月25日推出同產品第2件6折。業者表示，目前產品先以台北市一級戰區門市鋪貨販售（大安區、信義區、松山區、中正區、南港區、內湖區、中山區、士林區、北投區），陸續會擴大至全台門市。

響應新品上市，即日起至8月25日推出同產品第2件6折限定優惠，即特價63元／包（60克）。圖／美威鮭魚提供
響應新品上市，即日起至8月25日推出同產品第2件6折限定優惠，即特價63元／包（60克）。圖／美威鮭魚提供

超商 健身

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