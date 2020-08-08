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adidas、PUMA借助科技打造新世代跑鞋 你準備好穿上起跑了嗎？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
品牌代言人貝克漢（左）、張鈞甯（右）詮釋adidas X9000 L4跑鞋。圖／adidas提供
品牌代言人貝克漢（左）、張鈞甯（右）詮釋adidas X9000 L4跑鞋。圖／adidas提供

又到了運動品牌推出自家新款跑鞋的季節，adidas就呈現融合了Cyberpunk美學的X9000 L4鞋，強調以精密電子數據分析為後盾而打造，並由代言人貝克漢、張鈞甯詮釋。而PUMA則攜手麻省理工的研究人員，提出具有全新XETIC緩震科技的鞋款，同樣受到矚目。

品牌代言人張鈞甯詮釋adidas X9000 L4跑鞋。圖／adidas提供
品牌代言人張鈞甯詮釋adidas X9000 L4跑鞋。圖／adidas提供

全新的adidas X9000 L4之所以被認為是下個世代的跑鞋，來自搭載了流線紋路立體BOOST中底，這是adidas首款採用這樣配置的慢跑鞋。而且前、中、後採用不同的角度與厚度設計，帶來極佳的動能回饋；運用資料分析而設計的點陣顆粒大底全面提升抓地力，搭配鞋底凹槽與局部加深設計，提升整體耐磨度，更可適應多變地形。同時，針織鞋面輔以局部TPU貼片提供高貼合包覆度與支撐；鞋後跟以TPU穩定片搭配踝部加厚墊強化足部穩定，助力跑者迸發能量。而且有著前衛外型與搶眼配色，充分致敬Cyberpunk美學風格。

品牌代言人貝克漢詮釋adidas X9000 L4跑鞋。圖／adidas提供
品牌代言人貝克漢詮釋adidas X9000 L4跑鞋。圖／adidas提供

PUMA日前首度舉行線上新鞋款發表會，所推出的就是XETIC科技跑鞋，標榜利用麻省理工提供的完整數據與運算能力，針對跑者的需求，來打造這雙未來性鞋款。首雙搭載這項科技的Calibrate Runner鞋，外觀最顯眼的部分，就是猶如3D列印的中底，揉合結構緩震原理及發泡材質特性的材料，具有輕量和良好的反饋等特性。鞋面採用的網眼與編織結構布料製成，點綴麂皮來加強固定，側邊的動態鞋帶系統則讓鞋款包覆度更完整，而首款也將在9月時於台灣上市。

adidas X9000 L4鞋4,590元。圖／adidas提供
adidas X9000 L4鞋4,590元。圖／adidas提供

adidas X9000 L4鞋4,590元。圖／adidas提供
adidas X9000 L4鞋4,590元。圖／adidas提供

PUMA即將上市搭載XETIC科技的Calibrate Runner跑鞋。圖／PUMA提供
PUMA即將上市搭載XETIC科技的Calibrate Runner跑鞋。圖／PUMA提供

adidas X9000 L4鞋4,590元。圖／adidas提供
adidas X9000 L4鞋4,590元。圖／adidas提供

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