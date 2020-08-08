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咖啡渣的7大妙用！除臭、增香、驅蟲還能當堆肥

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Nespresso與國立臺灣大學園藝暨景觀學系攜手研究咖啡渣在有機農業上之應用，照片由左至由依序為：Nespresso台灣行銷經理張君妮、國立臺灣大學園藝暨景觀學系教授陳右人、桃園有機實驗農場合作夥伴高志誠。圖／Nespresso提供
Nespresso與國立臺灣大學園藝暨景觀學系攜手研究咖啡渣在有機農業上之應用，照片由左至由依序為：Nespresso台灣行銷經理張君妮、國立臺灣大學園藝暨景觀學系教授陳右人、桃園有機實驗農場合作夥伴高志誠。圖／Nespresso提供

煮過的咖啡渣還有什麼功用？瑞士頂級咖啡品牌Nespresso與國立臺灣大學園藝暨景觀學系攜手合作，自2019年起開啟「咖啡全物利用研究─咖啡渣在有機農業上之應用」產學研究計畫，發現咖啡渣當堆肥超營養，蔬菜增重22%，輕鬆「化渣成金」。

歷經一年的研究，臺大園藝系教授陳右人表示，咖啡是植物果實，含有豐富的營養精華。有效運用咖啡渣種植作物，不僅能避免蟲害還能讓作物更加營養漂亮，是有機農民的好幫手！像是使用咖啡渣作為園藝介質，蔬菜更加漂亮肥美，例如以2%的咖啡渣介質直播小白菜，葉片長度增加13%，重量增加22%。

研究也發現，咖啡渣能成功化解蟲害危機，混合咖啡渣、堆肥茶和水的製劑噴灑在蔬菜表面，就能有效減少蟲咬範圍，蔬菜更完整美觀。此外，研究以咖啡渣40%+穀殼60%做成的堆肥施用，紅寶石萵苣的抗氧化能力也大幅提升。

咖啡渣的運用也不僅限於農業園藝，也能有效落實於居家生活。家事達人陳映如分享，從廚房到餐桌都有咖啡渣的妙用之處，像是將咖啡渣放進鍋子用小火乾炒，短短幾分鐘就可以去除鍋子油味；也可以把肥皂加點水變軟後加入咖啡渣混合、乾燥，就成了具磨砂及除臭的咖啡皂。家裡容易潮濕的角落，例如冰箱、鞋櫃、廁所等，也可以放上咖啡渣，有效吸水防潮。咖啡渣也是打造香氛的好材料，把曬乾的咖啡渣放在薰香燈上、點小蠟燭加熱，空氣中就會有淡淡的咖啡香！

Nespresso從咖啡渣到鋁製膠囊100%全回收利用，建立永續的正面循環回饋在地，為便利消費者的回收旅程，不斷擴增實體回收據點，並貼心提供i郵箱24小時免郵資回收服務，至今全台已有逾2,000個回收點。為鼓勵會員一同實踐回收永續，Nespresso會員凡參加電子護照集點活動，透過完成回收、購買等任務集滿指定點數還能兌換再生鋁製用品。

產學合作研究中發現，咖啡渣能成功化解蟲害危機。圖／Nespresso提供
產學合作研究中發現，咖啡渣能成功化解蟲害危機。圖／Nespresso提供
Nespresso從咖啡渣到鋁製膠囊100%全回收利用，研究發現使用咖啡渣作為園藝介質，蔬菜更加漂亮肥美，例如以2%的咖啡渣介質直播小白菜，葉片長度增加13%，重量增加22%！ 圖／Nespresso提供
Nespresso從咖啡渣到鋁製膠囊100%全回收利用，研究發現使用咖啡渣作為園藝介質，蔬菜更加漂亮肥美，例如以2%的咖啡渣介質直播小白菜，葉片長度增加13%，重量增加22%！ 圖／Nespresso提供

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