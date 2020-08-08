咖啡渣的7大妙用！除臭、增香、驅蟲還能當堆肥

煮過的咖啡渣還有什麼功用？瑞士頂級咖啡品牌Nespresso與國立臺灣大學園藝暨景觀學系攜手合作，自2019年起開啟「咖啡全物利用研究─咖啡渣在有機農業上之應用」產學研究計畫，發現咖啡渣當堆肥超營養，蔬菜增重22%，輕鬆「化渣成金」。

歷經一年的研究，臺大園藝系教授陳右人表示，咖啡是植物果實，含有豐富的營養精華。有效運用咖啡渣種植作物，不僅能避免蟲害還能讓作物更加營養漂亮，是有機農民的好幫手！像是使用咖啡渣作為園藝介質，蔬菜更加漂亮肥美，例如以2%的咖啡渣介質直播小白菜，葉片長度增加13%，重量增加22%。

研究也發現，咖啡渣能成功化解蟲害危機，混合咖啡渣、堆肥茶和水的製劑噴灑在蔬菜表面，就能有效減少蟲咬範圍，蔬菜更完整美觀。此外，研究以咖啡渣40%+穀殼60%做成的堆肥施用，紅寶石萵苣的抗氧化能力也大幅提升。

咖啡渣的運用也不僅限於農業園藝，也能有效落實於居家生活。家事達人陳映如分享，從廚房到餐桌都有咖啡渣的妙用之處，像是將咖啡渣放進鍋子用小火乾炒，短短幾分鐘就可以去除鍋子油味；也可以把肥皂加點水變軟後加入咖啡渣混合、乾燥，就成了具磨砂及除臭的咖啡皂。家裡容易潮濕的角落，例如冰箱、鞋櫃、廁所等，也可以放上咖啡渣，有效吸水防潮。咖啡渣也是打造香氛的好材料，把曬乾的咖啡渣放在薰香燈上、點小蠟燭加熱，空氣中就會有淡淡的咖啡香！