動漫迷快朝聖「鬼滅之刃」等23座主題場景進駐夢時代

動漫界的暑假盛會「翻轉動漫祭‧高雄場」，即日起至9月7日在夢時代購物中心8樓時代會館登場，超過300坪的展區，一口氣推出23座人氣動漫主題造景，開放民眾免費入場。

現場並首次展出「Re:從零開始的異世界生活」和服雷姆、「刀劍神域GGO篇章」詩乃及「為了女兒我說不定連魔王都能幹掉」拉提娜1：1角色模型。除此之外，還推出角色限定福袋、單品下殺折扣和每日優惠活動。

最吸引粉絲拍照拍不停的23座人氣動漫主題造景，還原「關於我轉生變成史萊姆的這檔事」、「為了女兒，我說不定連魔王都能幹掉。」、「為美好的世界獻上祝福！」、「來自深淵-深沉靈魂的黎明」、「JOJO的奇妙冒險~黃金之風」、「Re:從零開始的異世界生活」、「夏目友人帳」、「微光的召喚師」、「鬼滅之刃」、「刀劍神域」、「工作細胞」、「約會大作戰」、「小企鵝波波」等13部作品場景，現場並特別打造「小企鵝波波」IG拍照框，給粉絲留下專屬紀念。