Bape把CLARKS ORIGINALS袋鼠鞋變潮了！聯名款混搭迷彩、馬卡龍色

英倫製鞋老牌CLARKS ORIGINALS袋鼠鞋風靡數個世代，首度與潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）就帶來翻天覆地的變化，利用迷彩拼接馬卡龍配色，成為最潮的街頭穿搭單品。

曼聯足球隊球星Raheem Sterling詮釋CLARKS ORIGINALS與Bape聯名袋鼠鞋。圖／i.t提供

超過百年歷史的鞋履品牌CLARKS ORIGINALS最著名的款式就是袋鼠鞋（WALLABEE）和沙漠靴，而且兩者誕生都有著半世紀以上時間，可說是經典中的經典。首度和Bape合作，雙品牌就以上述的兩款鞋為基礎來變化，最大的差異就在袋鼠鞋的外型，在保有原輪廓之下，鞋身改以迷彩圖案設計，但鞋面換上了知更鳥藍和珊瑚紅，馬卡龍般的配色，讓人印象深刻。而且鞋帶上的皮標裝飾，也燙印了CLARKS ORIGINALS的Logo以及象徵Bape的猿人頭，說明為聯名系列。

CLARKS ORIGINALS與Bape聯名袋鼠鞋6,680元。圖／i.t提供

沙漠靴的部分，同樣維持原有外型，但在鞋身、鞋面上不規則的以雷射刻印出「Bape」、「猿人頭」等圖案，而且左右腳各異，並融合CLARKS ORIGINALS經典的膠底。另外為了這次的聯名，品牌還請來了曼聯足球隊球星Raheem Sterling來詮釋，由他展示如何搭配袋鼠鞋，而未來這系列也將在Bape台北店銷售，預計8月15日上架。

CLARKS ORIGINALS與Bape聯名袋鼠鞋6,680元。圖／i.t提供

CLARKS ORIGINALS與Bape聯名沙漠靴6,280元。圖／i.t提供