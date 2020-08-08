瞄準400萬動滋券中獎者 百貨運動品牌聯手優惠加碼吸券
繼振興三倍券為市場注入消費活水後，今日也是動滋券啟用首日，瞄準400萬動滋券中獎者，百貨也順勢加碼運動休閒品牌優惠，群搶動滋券商機。
新光三越今日起至8月17日，號召全台多達237個可以使用動滋券的運動、休閒戶外品牌，推出買一送一、一次梭哈加倍折抵、單一價指定鞋款及500元T shirt、限量聯名商品等，預計暑假將推高一波運動商機。使用動滋券支付的超值夯品，包括new balance復古鞋獨家限量67折、PUMA Bari Mid中筒運動鞋、復古運動鞋獨家限量69折。戶外用品Columbia推出透氣健走鞋、短袖排汗衫皆買一送一，多款MLB男款造型T-SHIRT單一價500元。
京站時尚廣場針對動滋券，即日起至8月31日運動相關優惠，包括SKECHERS單筆消費滿3,000元送600元；K-SWISS購買鞋類商品滿2,200元現抵200元，服飾商品2件6折；PONY全面8折，消費滿2,000元現抵200元；GIANT捷安特品牌商品88折，電動車系列現折1,000元。adidas、adidas originals從8月10日至8月16日推出鞋子第二雙5折。
台灣連鎖運動通路摩曼頓，以及旗下NBA STORE、GO WILD、INTERSPORT等品牌，全台門市與百貨、OUTLET通路，8月8日、8月9日推出使用動滋券500元，現場即可再折100元，等於購物可免費折抵600元。
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