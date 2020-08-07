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LINE FRIENDS首度聯名台灣藝術家！「BROWN X Duncan」期間限定組合超療癒

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「BROWN & FRIENDS」自面世以來首度在韓國以外的市場發布本土聯名的角色故事，邀請人氣插畫藝術家Duncan組成「BROWN X Duncan」期間限定組合。圖／LINE FRIENDS台灣提供
「BROWN & FRIENDS」自面世以來首度在韓國以外的市場發布本土聯名的角色故事，邀請人氣插畫藝術家Duncan組成「BROWN X Duncan」期間限定組合。圖／LINE FRIENDS台灣提供

擁有大批粉絲的LINE FRIENDS，呆萌的BROWN熊大更是人氣爆表，「BROWN & FRIENDS」自面世以來首度在韓國以外的市場發布本土聯名的角色故事，邀請人氣插畫藝術家Duncan用經典的黑白點綴一點紅用色風格，重新繪製了「BROWN & FRIENDS」的人氣角色們，並以熊大為主角，在8月8日熊大生日開始的整個8月，和Duncan組成「BROWN X Duncan」期間限定組合，兩人共同發展出一系列溫暖友愛的日常故事，期待在全球受困於疫情之際帶給大家療癒感。

Duncan將一貫的幽默感帶入「BROWN X Duncan」全新貼圖的設計，也在創作兩人相處日常的貼文中以單元劇的形式呈現不同以往的感性元素。期間限定的「BROWN X Duncan」將於8月11日在LINE推出療癒可愛的貼圖。

最令粉絲期待的熊大粉絲見面會將於8月8日下午2點、4點在新光三越A11 LINE FRIENDS旗艦店舉行，每場只有前30名粉絲可與熊大近距離合影拍立得，並獲得「BROWN X Duncan」限量生日賀卡。

為了慶祝熊大生日慶，新光三越A11 LINE FRIENDS旗艦店獨家加碼，8月8、9日全館消費滿888元就送「BROWN X Duncan」聯名限量貼紙組，送完為止。

此外，即日起至8月9日LINE FRIENDS台灣全館「BROWN & FRIENDS」商品可享88折；8月16日前LINE FRIENDS台灣全館消費滿888元即可現折88元。

「BROWN X Duncan」貼圖將於8月11日在LINE上架。圖／LINE FRIENDS台灣提供
「BROWN X Duncan」貼圖將於8月11日在LINE上架。圖／LINE FRIENDS台灣提供
慶祝熊大生日，新光三越A11 LINE FRIENDS旗艦店獨家加碼，8月8、9日全館消費滿888元送「BROWN X Duncan」聯名限量貼紙組，送完為止。圖／LINE FRIENDS台灣提供
慶祝熊大生日，新光三越A11 LINE FRIENDS旗艦店獨家加碼，8月8、9日全館消費滿888元送「BROWN X Duncan」聯名限量貼紙組，送完為止。圖／LINE FRIENDS台灣提供
「BROWN & FRIENDS」自面世以來首度在韓國以外的市場發布本土聯名的角色故事，邀請人氣插畫藝術家Duncan組成「BROWN X Duncan」期間限定組合。圖／LINE FRIENDS台灣提供
「BROWN & FRIENDS」自面世以來首度在韓國以外的市場發布本土聯名的角色故事，邀請人氣插畫藝術家Duncan組成「BROWN X Duncan」期間限定組合。圖／LINE FRIENDS台灣提供

熊大 LINE 貼圖

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