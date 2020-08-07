FENDI早秋織布購物袋好美 簡約黑白色出門好心情
延續托特包的夏日流行，FENDI繼知性典雅的皮革Sunshine Shopper包款之後，再度推出黑白色系的FENDI Roma Shopper購物包，更為俐落輕便，也演繹悠閒的早秋時光。
FENDI Roma Shopper兼具實用性及俐落設計，外型極為簡單，貼合舒適感性的早秋閒逸生活，可以拎著和和閨密一起去沙灘小旅行，或是買束花回家妝點自己的生活，作為逛書店、看電影以及和朋友相約吃飯等休閒時光，都相當適合；包款以織物製作，輕盈且帶著度假風格，簡約大方。
而品牌也持續在包款的Logo設計展現趣味元素，例如包款上飾有刺繡FENDI和ROMA字樣，並且以黑色對比線的刺繡勾勒包款輪廓，更具現代感；包袋內為寬敞無襯裡、無隔層，僅後方設計小插袋，兼顧大容量與整體硬挺造型，兩側設計束帶，也可調節包身輪廓，相對輕盈，可做為2天1夜旅行的簡便包款。
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