FENDI早秋織布購物袋好美 簡約黑白色出門好心情

延續托特包的夏日流行，FENDI繼知性典雅的皮革Sunshine Shopper包款之後，再度推出黑白色系的FENDI Roma Shopper購物包，更為俐落輕便，也演繹悠閒的早秋時光。

FENDI Roma Shopper兼具實用性及俐落設計，外型極為簡單，貼合舒適感性的早秋閒逸生活，可以拎著和和閨密一起去沙灘小旅行，或是買束花回家妝點自己的生活，作為逛書店、看電影以及和朋友相約吃飯等休閒時光，都相當適合；包款以織物製作，輕盈且帶著度假風格，簡約大方。