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FENDI早秋織布購物袋好美 簡約黑白色出門好心情

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
FENDI推出2020早秋系列的Roma Shopper購物袋。圖／FENDI提供
FENDI推出2020早秋系列的Roma Shopper購物袋。圖／FENDI提供

延續托特包的夏日流行，FENDI繼知性典雅的皮革Sunshine Shopper包款之後，再度推出黑白色系的FENDI Roma Shopper購物包，更為俐落輕便，也演繹悠閒的早秋時光。

FENDI Roma Shopper兼具實用性及俐落設計，外型極為簡單，貼合舒適感性的早秋閒逸生活，可以拎著和和閨密一起去沙灘小旅行，或是買束花回家妝點自己的生活，作為逛書店、看電影以及和朋友相約吃飯等休閒時光，都相當適合；包款以織物製作，輕盈且帶著度假風格，簡約大方。

而品牌也持續在包款的Logo設計展現趣味元素，例如包款上飾有刺繡FENDI和ROMA字樣，並且以黑色對比線的刺繡勾勒包款輪廓，更具現代感；包袋內為寬敞無襯裡、無隔層，僅後方設計小插袋，兼顧大容量與整體硬挺造型，兩側設計束帶，也可調節包身輪廓，相對輕盈，可做為2天1夜旅行的簡便包款。

FENDI推出2020早秋系列的Roma Shopper購物袋。圖／FENDI提供
FENDI推出2020早秋系列的Roma Shopper購物袋。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper側邊的束帶可調整包身空間。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper側邊的束帶可調整包身空間。圖／FENDI提供
FENDI推出2020早秋系列的Roma Shopper購物袋。圖／FENDI提供
FENDI推出2020早秋系列的Roma Shopper購物袋。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper大尺寸68,000元、中尺寸60,900元。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper大尺寸68,000元、中尺寸60,900元。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper是2020早秋呼應悠哉生活的新品。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper是2020早秋呼應悠哉生活的新品。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper內部寬敞，僅設計簡約插袋。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper內部寬敞，僅設計簡約插袋。圖／FENDI提供

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