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正確保存保養品比會保養更重要！3款用品最容易變質

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
保養品，最好的保存就是避免陽光直射。圖／摘自pakutaso
保養品，最好的保存就是避免陽光直射。圖／摘自pakutaso

天氣炎熱，高溫甚至到了38度，就要把人給烤熟了，很難想像沒有冷氣該怎麼度過。

身體都受不了的炎熱，保養品呢？該如何存放才不會讓保養品，得以保存不至於變質呢？許多人都知道，保養品一開蓋接觸空氣的那一刻起，壽命倒數計時，然而許多保養品，特別害怕高溫，容易導致內容物加速變質，該如何減緩變質，或是真的可以在有效保存期限內安心使用呢？

洗面乳

洗面乳最害怕的是潮濕，尤其在悶熱的夏天裡，幾乎所有人常會把洗面乳都放在浴室裡面，方便洗澡前可以使用，但濕氣會讓含有脂質或蛋白質洗面乳中的細菌快速繁殖，變質的速度就更快了。

夏天盡量保持浴室的通風，如果真的要放在浴室，也要放在櫃子裡面，還要把蓋子栓緊。

化妝水

過熱的天氣，有時拿起化妝水，想要給乾澀的肌膚，來個瞬間滋潤，卻發現，化妝水竟然是溫熱！高溫下，有可能會導致化妝水變質，要注意的是，化妝水盡量不要放在光源、陽光直射的地方，最好也最恰當的方法，就是放在抽屜或化妝品整理盒中，如果以上兩個地方都嫌麻煩，最好的方式就是購買時的包裝盒別丟，作為防護罩。

防曬

許多怕曬黑、曬傷的人，不管到哪，都要不停補防曬，在車上也放一支防曬乳。但夏天的車內高溫，有可能會導致防曬乳加速變質，外包裝甚至會融化，然後釋放出化學物質，這樣的防曬霜還敢塗抹在身體肌膚上嗎？

小提醒：噴霧型的防曬產品、瓶裝保養，盡量不要放在車內，高溫下可能會導致爆炸。

在車內曬過一陣子的防曬霜，還是就丟了吧！圖／摘自pexels
在車內曬過一陣子的防曬霜，還是就丟了吧！圖／摘自pexels
過期的保養品不可怕，變質的保養品才是最令人害怕。圖／摘自pexels
過期的保養品不可怕，變質的保養品才是最令人害怕。圖／摘自pexels
保養品除了要看保存期限，保存方式也很重要。圖／摘自pexels
保養品除了要看保存期限，保存方式也很重要。圖／摘自pexels

防曬 高溫

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