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CP值超高！陶瓷表圈、深潛達300米 熱門潛水表元素CLUBMASTER DIVER PRO都有了
表之於男人，是品味的象徵，舉手投足都是散發魅力的關鍵，而在夏季最熱門的款式，非潛水表莫屬。法國品牌BRISTON就推出了CLUBMASTER DIVER PRO腕表，來向海洋生態致敬，同時經典的外觀，更是吸引了表迷的關注。
BRISTON延續了CLUBMASTER DIVER表的特色，推出首款能防水達300公尺深的專業版海龜深度潛水表，兼顧實用性與高級感。同樣採用招牌枕型表殼，搭配黑色陶瓷表圈，而且不同於其他品牌，選在20分鐘處做潛水時間顯示塗裝。因為搭載Seiko的NH35A自動機芯，性能穩定不在話下，動力儲存約48小時。而且在黑色的表盤上，配置表迷們最愛帶有夜光塗層的「胖胖」指針，能夠清楚且直覺性的辨識時間。也是BRISTON首次推出將近44毫米尺寸的大表徑，同時具備日期窗的專業潛水表，。
CLUBMASTER DIVER PRO專業版海龜深度潛水表，一共推出兩款不同表殼配色的款式，可搭配NATO防水尼龍表帶或防水運動矽膠表帶。以上述的規格來看，能深潛到300公尺，以及黑色陶瓷旋轉表圈，具有多項熱門潛水表元素，然而售價不到3萬元，CP值可說相當高。而且，這款表的誕生，也是BRISTON希望藉由雋永不過時的產品，讓消費者能長期使用，減少不必要的浪費，進而達到拯救海洋的目標。
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