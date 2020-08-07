日本百年燒賣「崎陽軒」進駐北車 招牌便當暗藏台灣驚喜

日本橫濱百年老店、燒賣鐵路便當「崎陽軒」，海外第一間店進駐微風台北車站北二門，今日正式開幕。慶祝開幕，崎陽軒推出「燒賣雙拼商品組合」今日起至8月16日只要100元。

「崎陽軒」選擇台灣作為海外拓點第一站，並特別端出台灣限定商品「燒賣便當」，一款「20個傳統燒賣」也隱藏著隨機的小驚喜，以台灣知名景點或名產，客製化推出台灣限定的醬油陶瓷瓶身，共有7款設計。

1908年自神奈川縣橫濱起家，讓原本燒賣就是要趁熱吃的印象，融合進日本人的飲食文化，創造出「冷卻也美味」的燒賣。同時為方便於列車上享用，將燒賣設計成一口可食用的大小。以豬肉與北海道干貝製成的燒賣內餡，這樣的滋味也同步在台呈現，以「燒賣便當」或是「傳統燒賣20個」的形式販售。