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日本百年燒賣「崎陽軒」進駐北車 招牌便當暗藏台灣驚喜

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
蕨餅（抹茶口味）150元。圖／崎陽軒提供
蕨餅（抹茶口味）150元。圖／崎陽軒提供

日本橫濱百年老店、燒賣鐵路便當「崎陽軒」，海外第一間店進駐微風台北車站北二門，今日正式開幕。慶祝開幕，崎陽軒推出「燒賣雙拼商品組合」今日起至8月16日只要100元。

「崎陽軒」選擇台灣作為海外拓點第一站，並特別端出台灣限定商品「燒賣便當」，一款「20個傳統燒賣」也隱藏著隨機的小驚喜，以台灣知名景點或名產，客製化推出台灣限定的醬油陶瓷瓶身，共有7款設計。

1908年自神奈川縣橫濱起家，讓原本燒賣就是要趁熱吃的印象，融合進日本人的飲食文化，創造出「冷卻也美味」的燒賣。同時為方便於列車上享用，將燒賣設計成一口可食用的大小。以豬肉與北海道干貝製成的燒賣內餡，這樣的滋味也同步在台呈現，以「燒賣便當」或是「傳統燒賣20個」的形式販售。

「燒賣便當」中不僅有燒賣，還有各項日本鐵路便當內會出現的菜色，像是日式炸雞、玉子燒及竹筍佃煮等。除了主打商品燒賣之外，崎陽軒也有送禮自用兩相宜的「橫濱月餅」、有櫻花及抹茶口味，還有傳統日本和菓子代表「蕨餅」，會同時在台灣販售。

日本橫濱百年燒賣鐵路便當「崎陽軒」，海外第一間店進駐微風台北車站北二門。圖／崎陽軒提供
日本橫濱百年燒賣鐵路便當「崎陽軒」，海外第一間店進駐微風台北車站北二門。圖／崎陽軒提供
飯團燒賣便當195元。圖／崎陽軒提供
飯團燒賣便當195元。圖／崎陽軒提供
橫濱月餅8入裝，抹茶、櫻花各4個，1,000元。圖／崎陽軒提供
橫濱月餅8入裝，抹茶、櫻花各4個，1,000元。圖／崎陽軒提供
日本橫濱百年燒賣鐵路便當「崎陽軒」推出台灣限定便當與醬油陶瓷瓶身。圖／崎陽軒提供
日本橫濱百年燒賣鐵路便當「崎陽軒」推出台灣限定便當與醬油陶瓷瓶身。圖／崎陽軒提供
燒賣便當台灣版175元。圖／崎陽軒提供
燒賣便當台灣版175元。圖／崎陽軒提供
傳統燒賣20個（內附葫蘆娃）360元。圖／崎陽軒提供
傳統燒賣20個（內附葫蘆娃）360元。圖／崎陽軒提供
台灣限定醬油陶瓷瓶身，有7款設計。圖／崎陽軒提供
台灣限定醬油陶瓷瓶身，有7款設計。圖／崎陽軒提供

便當 日本

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