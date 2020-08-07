RADO聯乘建築大師柯比意限量高彩腕表 情境視覺新釋出
建築展現了人類意志與想像力的可能，而建築的材料也從過往到現今不斷演進。水泥一度被認為具有堅固、耐用的特質，但當物質文明過度發達的同時，環保、綠能、回收再利用則成為時代當下主流。忠泰美術館刻正展出的「粗獷主義建築感」，回顧了一代建築名家柯比意（Le Corbusier）在1928到1965年間主張的「粗獷主義」（Brutalism），令人反思。
而曾以大師之名、由雷達表（RADO）推出的真我系列True Thinline高科技陶瓷柯比意限量腕表，也在近期釋出全新情境視覺，為夏末初秋、帶來高張的歡快能量。這系列九種顏色的腕表，原本是從大師常用的「建築色彩學（Polychromie Architecturale）」的63種色彩中、精心汲取其中九種。事實上，「粗獷主義」強調表現物質的直接與原始本質，最常使用的「清水模」為水泥，而雷達所使用的「高科技精密陶瓷」其本質也為陶土、經高溫燒製與特殊配方才出現了不同的成色，並具有光華特質。
全新一批的視覺中，包含絢麗藍、太陽黃與活力橘，被以全新、更具藝術意味的抽象手法呈現，同時每只腕表皆搭配了石英機芯，具備時間顯示功能，鈦金屬的後底蓋上，並印有Le Corbusier色帶、Polychromie Architecturale和限量999只的字樣。哲人已逝、但以建築大師之名的高彩時計，每只訂價約61,900元，將可相對輕鬆入手。
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