RADO聯乘建築大師柯比意限量高彩腕表 情境視覺新釋出

建築展現了人類意志與想像力的可能，而建築的材料也從過往到現今不斷演進。水泥一度被認為具有堅固、耐用的特質，但當物質文明過度發達的同時，環保、綠能、回收再利用則成為時代當下主流。忠泰美術館刻正展出的「粗獷主義建築感」，回顧了一代建築名家柯比意（Le Corbusier）在1928到1965年間主張的「粗獷主義」（Brutalism），令人反思。

而曾以大師之名、由雷達表（RADO）推出的真我系列True Thinline高科技陶瓷柯比意限量腕表，也在近期釋出全新情境視覺，為夏末初秋、帶來高張的歡快能量。這系列九種顏色的腕表，原本是從大師常用的「建築色彩學（Polychromie Architecturale）」的63種色彩中、精心汲取其中九種。事實上，「粗獷主義」強調表現物質的直接與原始本質，最常使用的「清水模」為水泥，而雷達所使用的「高科技精密陶瓷」其本質也為陶土、經高溫燒製與特殊配方才出現了不同的成色，並具有光華特質。