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周冬雨大啖網美下午茶 逛超過百坪的「BURBERRY空．間」

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
周冬雨是「BURBERRY空．間」開幕嘉賓。圖／BURBERRY提供及取自IG
周冬雨是「BURBERRY空．間」開幕嘉賓。圖／BURBERRY提供及取自IG

BURBERRY在大陸深圳推出首間社交零售商店「BURBERRY空．間」，與騰訊合作，打造試衣間、互動式櫥窗，以及讓人最想駐足的Thomas’s Cafe，提供消費者只要帶著手機、就可以暢玩實體空間結合社交媒體的嶄新經驗。

周冬雨在IG放上悠閒享受Thomas’s Cafe下午茶的圖片，這是專為BURBERRY社群開設的空間，咖啡館命名自品牌創始人Thomas Burberry，室內裝潢由創意總監Riccardo Tisci設計，呼應秋冬系列以鏡面空間搭襯品牌經典蜜金色，BURBERRY動物王國小鹿斑比成為雕像裝飾，維多利亞時期的猴群圖樣則成為咖啡杯圖案，可透過微信程式解鎖新餐點及訂位。

BURBERRY空．間改變了品牌以往與顧客互動的模式，推出新的數位消費體驗，將社交媒體上的互動方式帶到實體零售環境中。在店內也設計了不同區塊，包括精品店，陳列風衣、TB花押字系列以及動物印花系列的單品。可透過微信迷你程式使用店內導覽、深入了解產品等功能，目前店內共有163坪、10個展示間，並推出深圳精品店的獨家精品，包括TB字樣的粉紅色風衣以及腰包等物件。

Thomas’s Cafe透過社群媒體訂位，提供午茶餐點。圖／BURBERRY提供
Thomas’s Cafe透過社群媒體訂位，提供午茶餐點。圖／BURBERRY提供
消費者可透過社群媒體深入了解商品。圖／BURBERRY提供
消費者可透過社群媒體深入了解商品。圖／BURBERRY提供
維多利亞時期的猴群圖像也成為餐瓷的設計。圖／BURBERRY提供
維多利亞時期的猴群圖像也成為餐瓷的設計。圖／BURBERRY提供
Thomas’s Cafe是「BURBERRY空．間」最讓人眼睛一亮的部分。圖／BURBERRY提供
Thomas’s Cafe是「BURBERRY空．間」最讓人眼睛一亮的部分。圖／BURBERRY提供
周冬雨出席深圳「BURBERRY空．間」開幕活動。圖／取自IG
周冬雨出席深圳「BURBERRY空．間」開幕活動。圖／取自IG
周冬雨在Thomas’s Cafe品嘗下午茶。圖／取自IG
周冬雨在Thomas’s Cafe品嘗下午茶。圖／取自IG
Thomas’s Cafe透過社群媒體訂位，提供午茶餐點。圖／BURBERRY提供
Thomas’s Cafe透過社群媒體訂位，提供午茶餐點。圖／BURBERRY提供
「BURBERRY空．間」日前於深圳開幕。圖／BURBERRY提供
「BURBERRY空．間」日前於深圳開幕。圖／BURBERRY提供
周冬雨出席深圳「BURBERRY空．間」開幕活動。圖／取自IG
周冬雨出席深圳「BURBERRY空．間」開幕活動。圖／取自IG
「BURBERRY空．間」獨家商品系列。圖／BURBERRY提供
「BURBERRY空．間」獨家商品系列。圖／BURBERRY提供
Thomas’s Cafe也以BURBERRY的小鹿斑比為裝飾。圖／取自IG
Thomas’s Cafe也以BURBERRY的小鹿斑比為裝飾。圖／取自IG
「BURBERRY空．間」日前於深圳開幕。圖／BURBERRY提供
「BURBERRY空．間」日前於深圳開幕。圖／BURBERRY提供
Thomas’s Cafe是「BURBERRY空．間」最讓人眼睛一亮的部分。圖／BURBERRY提供
Thomas’s Cafe是「BURBERRY空．間」最讓人眼睛一亮的部分。圖／BURBERRY提供
試衣間牆面包括粉紅色的TB款式或是小鹿斑比的絨毛款。圖／BURBERRY提供
試衣間牆面包括粉紅色的TB款式或是小鹿斑比的絨毛款。圖／BURBERRY提供

社交 品牌 咖啡館

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