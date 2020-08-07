周冬雨大啖網美下午茶 逛超過百坪的「BURBERRY空．間」

BURBERRY在大陸深圳推出首間社交零售商店「BURBERRY空．間」，與騰訊合作，打造試衣間、互動式櫥窗，以及讓人最想駐足的Thomas’s Cafe，提供消費者只要帶著手機、就可以暢玩實體空間結合社交媒體的嶄新經驗。

周冬雨在IG放上悠閒享受Thomas’s Cafe下午茶的圖片，這是專為BURBERRY社群開設的空間，咖啡館命名自品牌創始人Thomas Burberry，室內裝潢由創意總監Riccardo Tisci設計，呼應秋冬系列以鏡面空間搭襯品牌經典蜜金色，BURBERRY動物王國小鹿斑比成為雕像裝飾，維多利亞時期的猴群圖樣則成為咖啡杯圖案，可透過微信程式解鎖新餐點及訂位。