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朴信惠靠一頭秀髮奪代言！2奇招護髮 居然用冷水沖髮

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
朴信惠有妙招護髮。圖／摘自IG
朴信惠有妙招護髮。圖／摘自IG

當紅韓星朴信惠，過去給人印象都是短髮，但其實最近朴信惠的中長髮造型，也是擄獲不少人的心，更讓她成為髮品代言人。

但朴信惠常常變化頭髮長度、顏色，但不管怎麼換，頭髮看起來豐潤發光，到底她是怎麼保養頭髮的呢？日前她受訪時，就曝光自己有特別2招，可以護髮。

一、冷水沖髮

皮膚科醫師曾說過，要洗頭髮的水溫，最好是溫水，不要過冷也不要過熱，朴信惠在洗頭時也是會用溫水洗頭，但是在頭皮洗乾淨後，最後一道手續，朴信惠會用冷水沖頭髮，因為冷水沖髮後，會讓毛鱗片收縮，這樣也比較不會傷髮質。

二、吹風機會用涼風

在吹頭髮時．很多人都會用高溫吹髮，但其實很傷頭髮，因此朴信惠會用冷風吹頭髮與頭皮，但一定要花時間，把頭髮與頭皮徹底吹乾，才會去睡覺。

但也因此，朴信惠如果當天頭髮沒有特別油膩，常會在隔天早上才洗頭，避免頭髮與頭皮沒吹乾就入睡，會讓頭皮出狀況。

朴信惠常變髮型，但髮質都很好。圖／摘自IG
朴信惠常變髮型，但髮質都很好。圖／摘自IG
朴信惠的髮質讓人很羨慕。圖／摘自IG
朴信惠的髮質讓人很羨慕。圖／摘自IG
朴信惠有妙招護髮。圖／摘自IG
朴信惠有妙招護髮。圖／摘自IG
朴信惠的髮質讓人很羨慕。圖／摘自IG
朴信惠的髮質讓人很羨慕。圖／摘自IG

高溫 吹風機 皮膚科

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