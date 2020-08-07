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三眼怪變裝派對太可愛！全家便利商店「玩具強檔趴」集點8月12日開跑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「玩具強檔趴」集點活動8月12日上午10點起開跑，主打三眼怪變裝派對系列。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點活動8月12日上午10點起開跑，主打三眼怪變裝派對系列。圖／全家便利商店提供

《玩具總動員》今年邁入25周年，系列電影中的角色大受歡迎，尤其是在《玩具總動員2》出現的三眼怪，可愛呆萌的形象超級圈粉。全家便利商店最新一波「玩具強檔趴」集點活動8月12日上午10點起至9月22日推出限定新作，讓三眼怪變裝成皮克斯經典動畫角色，首波主打12款三眼怪變裝派對公仔，另外還有三眼怪變裝絨毛娃娃、公仔杯，以會員點數800點＋159元起即可換購。

全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出的三眼怪變裝派對公仔包括《玩具總動員》裡的熊抱哥、巴斯光年、去年才亮相就擁有超高人氣的叉奇，另外還有《海底總動員》的尼莫、《料理鼠王》的小米、《天外奇蹟》的童子軍小弟弟小羅和卡爾爺爺等，打造雙倍可愛感，以會員點數800點＋159元可隨機換購一款，會員點數2,000點＋1,908元可換購成套12款。

除了三眼怪變身公仔之外，還有熊抱哥款、叉奇款的三眼怪變裝絨毛娃娃，以全家便利商店會員點數800點＋399元可換購一款。

全家便利商店還推出三眼怪的「玩具總動員公仔杯」，透明杯蓋內有2個超萌公仔，使用會員點數800點＋249元可換購；「玩具總動員－旋轉蠟燭」可透過蠟燭燃燒的熱氣流帶動葉扇自動旋轉，特別設計了專屬於三眼怪的飛碟造型，使用會員點數800點＋299元即可擁有；「玩具總動員－收納盒」不僅可用來收藏三眼怪變裝派對公仔，還可收納桌上小物或當筆筒使用，使用會員點數400點＋99元可換購。

全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出「玩具總動員－旋轉蠟燭」，8月12日上午10點起使用會員點數800點＋299元即可擁有。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出「玩具總動員－旋轉蠟燭」，8月12日上午10點起使用會員點數800點＋299元即可擁有。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出12款三眼怪變裝派對公仔，8月12日上午10點起以會員點數800點＋159元可隨機換購一款，會員點數2,000點＋1,908元可換購成套12款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出12款三眼怪變裝派對公仔，8月12日上午10點起以會員點數800點＋159元可隨機換購一款，會員點數2,000點＋1,908元可換購成套12款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出「玩具總動員－公仔杯」，8月12日上午10點起使用會員點數800點＋249元可換購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出「玩具總動員－公仔杯」，8月12日上午10點起使用會員點數800點＋249元可換購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點活動8月12日上午10點起開跑，主打三眼怪變裝系列。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點活動8月12日上午10點起開跑，主打三眼怪變裝系列。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出三眼怪變裝絨毛娃娃－熊抱哥款及叉奇款，8月12日上午10點起使用會員點數800點＋399元可挑選入手一款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出三眼怪變裝絨毛娃娃－熊抱哥款及叉奇款，8月12日上午10點起使用會員點數800點＋399元可挑選入手一款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出「玩具總動員－收納盒」，8月12日上午10點起使用會員點數400點＋99元可換購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玩具強檔趴」集點推出「玩具總動員－收納盒」，8月12日上午10點起使用會員點數400點＋99元可換購。圖／全家便利商店提供

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