美人魚VS牛仔？Breitling Ulysse Nardin風格女表PK

對女性而言，手表多數而言是珠寶、是飾品、是配件，精密與否當然重要，但先要是一件漂亮的腕上之選，然後再考慮設計、精密與精準。而女性的風格一定要柔美、纖細？瑞士名模Ronja furrer近期則在個人官方instagram帳號公布了一系列牛仔風格美照，大方展現自信。

來自瑞士的Ronja Furrer，平時的ig帳號便常大方不做作的俐落風格，古董的Ford Mustang、與動作的自然相處、乾淨舒服的西裝外套搭配長褲高跟鞋，展現率性魅力。而日前一組牛仔風格的帥氣視覺中，她手上則配戴了百年靈（Breitling）2020年新款的Navitimer Automatic 35腕表，精鋼表殼運用了珍珠母貝表面、並在時標鑲嵌以鑽石，散發柔美氣息，但七排式鍊帶卻又流轉的動人的光影，英氣勃發。

雅典（Ulysse Nardin）則找來擁有多項世界紀錄保持的女性傑出潛水好手Alessia Zecchini加入品牌，並配戴了新款的Lady Diver潛水腕表。白色橡膠表帶、灰色表面的Lady Diver大白鯊限量腕表，在表面鑲嵌以11顆鑽石，搭配上白色表圈，即便不潛水的時刻，也從手腕上散發出動感熱力。UN-816自動上鍊機芯並具備係材質零件、不受磁力干擾。