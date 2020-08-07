吳亦凡被LV卡通人物挾持 上海春夏男裝大秀「我怪誕我驕傲」

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登在上海發表2021春夏男裝
路易威登在上海發表2021春夏男裝

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在上海發表了2021春夏男裝，以瓶中信（Message in a Bottle）為主題，由早前發表的卡通人物「Zoooom與朋友們的探險之旅」作為貨櫃玩偶裝置、服裝點綴或包款設計，展演一場別開生面的大秀，除了LV、彩虹超大氣球之外，還穿插舞龍舞獅表演，加上卡通化剪裁的服裝，展現「我怪誕我驕傲」的當代自信精神。

男裝藝術總監Virgil Abloh引用歌曲《Strange Celestial Road》的歌詞「在人類未曾踏足，未曾見過的淨土，我將建立一個抽象夢想的世界，靜候你的到來」，邀請觀眾走進催眠視覺（Hypnovisualism）的虛構趣味，在高低、新舊、黑白之間，以環保為核心，說出2021男裝的故事；而自疫情蔓延以來，有模特兒也有觀眾的大秀，實屬久違，路易威登摯友們包括迪麗熱巴、歐陽娜娜、奚夢瑤等人都到場，品牌代言人吳亦凡壓軸走秀是最大亮點，微博粉絲留言，「被LV吉祥物挾持的凡凡子、你太牛啦！」

在上海港口，從巴黎來的Zoooom與朋友們是路易威登最新誕生的想像玩偶，之中可以看到重返男孩時期仍是Virgil Abloh熱愛的主題，也只有純真的孩童會有幻想中的朋友，於是朋友們變身時裝配件的一部分，跟著男孩到處遊歷，戴上造型突梯滑稽的墨鏡、穿上迷幻格紋西裝，浮誇的肩線就像卡通出現的都會怪客，此外，春夏男裝相當重要的理念則是環保的升級意識形態，因此設計也可以被回收、提升、轉化，2021春夏男裝之中的25套以回收材質製作、25套以過去的系列重新展現並回憶，LV字母也有靈感來自回收標章的全新綠色設計。Virgil Abloh也藉此聲明，他將2020春天視為任職路易威登的轉捩點，過往四季度的作品已自成完整章節，未來將著墨於細微、細緻的差別，以時尚創造他個人平衡、風格與優雅的標誌，且沒有任何一個季節會成為過季。

「Zoooom與朋友們的探險之旅」中的卡通巨型充氣人物，妝點發表現場。圖／LV提供
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春夏男裝秀發表過程中有許多雲朵、氣球、彩虹、LV字樣等大型充氣裝置。圖／LV提供
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新任品牌摯友歐陽娜娜出席上海大秀。圖／LV提供
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吳亦凡搶先穿上2021早春男裝，出席上海大秀。圖／取自微博
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卡通人物成為包款上的嶄新圖樣。圖／LV提供
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色彩鮮艷的卡通朋友結合monogram做為新款手袋設計。圖／LV提供
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各式毛氈針織單品，以色彩豐富的民族風呈現。圖／LV提供
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呼應環保，西裝上的LV字樣靈感來自回收標章；熊貓也變成提袋新設計。圖／LV提供
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配件上吊掛的玩偶們洋溢純真童心。圖／LV提供
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吳亦凡搶先穿上2021早春男裝，出席上海大秀。圖／LV提供
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路易威登首度在上海發表春夏男裝大秀，9月2日將移師東京舉行。圖／LV提供
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Virgil Abloh致力支持BIPOC與LGBTQ+，展現跨族群、跨性別的愛與包容。圖／LV提供
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迪麗熱巴在春夏男裝秀上展現成熟風韻。圖／LV提供
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具有純真男孩氣息的單品，是Virgil Abloh的設計核心。圖／LV提供
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大秀壓軸是吳亦凡背著卡通巨型充氣人物，粉絲盛讚「你太牛啦」！圖／LV提供
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網友戲謔來自sit down please設計的經典電影哏，這次在路易威登大秀變為蠍子造型。圖／LV提供
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細緻差別成為Virgil Abloh的設計理念，經典Damier圖紋西裝搭襯桃紅色卡通人物裝飾宛若新生。圖／LV提供
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行李箱的各式尺寸、造型仍是男裝配件的重點發揮。圖／LV提供
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錯視與螢光色彩，傳達催眠視覺（Hypnovisualism）的虛構趣味。圖／LV提供
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奚夢瑤產後首場大型時尚活動，獻給路易威登上海男裝發表。圖／LV提供
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