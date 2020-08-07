吳亦凡被LV卡通人物挾持 上海春夏男裝大秀「我怪誕我驕傲」
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在上海發表了2021春夏男裝，以瓶中信（Message in a Bottle）為主題，由早前發表的卡通人物「Zoooom與朋友們的探險之旅」作為貨櫃玩偶裝置、服裝點綴或包款設計，展演一場別開生面的大秀，除了LV、彩虹超大氣球之外，還穿插舞龍舞獅表演，加上卡通化剪裁的服裝，展現「我怪誕我驕傲」的當代自信精神。
男裝藝術總監Virgil Abloh引用歌曲《Strange Celestial Road》的歌詞「在人類未曾踏足，未曾見過的淨土，我將建立一個抽象夢想的世界，靜候你的到來」，邀請觀眾走進催眠視覺（Hypnovisualism）的虛構趣味，在高低、新舊、黑白之間，以環保為核心，說出2021男裝的故事；而自疫情蔓延以來，有模特兒也有觀眾的大秀，實屬久違，路易威登摯友們包括迪麗熱巴、歐陽娜娜、奚夢瑤等人都到場，品牌代言人吳亦凡壓軸走秀是最大亮點，微博粉絲留言，「被LV吉祥物挾持的凡凡子、你太牛啦！」
在上海港口，從巴黎來的Zoooom與朋友們是路易威登最新誕生的想像玩偶，之中可以看到重返男孩時期仍是Virgil Abloh熱愛的主題，也只有純真的孩童會有幻想中的朋友，於是朋友們變身時裝配件的一部分，跟著男孩到處遊歷，戴上造型突梯滑稽的墨鏡、穿上迷幻格紋西裝，浮誇的肩線就像卡通出現的都會怪客，此外，春夏男裝相當重要的理念則是環保的升級意識形態，因此設計也可以被回收、提升、轉化，2021春夏男裝之中的25套以回收材質製作、25套以過去的系列重新展現並回憶，LV字母也有靈感來自回收標章的全新綠色設計。Virgil Abloh也藉此聲明，他將2020春天視為任職路易威登的轉捩點，過往四季度的作品已自成完整章節，未來將著墨於細微、細緻的差別，以時尚創造他個人平衡、風格與優雅的標誌，且沒有任何一個季節會成為過季。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言