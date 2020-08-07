吳亦凡被LV卡通人物挾持 上海春夏男裝大秀「我怪誕我驕傲」

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在上海發表了2021春夏男裝，以瓶中信（Message in a Bottle）為主題，由早前發表的卡通人物「Zoooom與朋友們的探險之旅」作為貨櫃玩偶裝置、服裝點綴或包款設計，展演一場別開生面的大秀，除了LV、彩虹超大氣球之外，還穿插舞龍舞獅表演，加上卡通化剪裁的服裝，展現「我怪誕我驕傲」的當代自信精神。

男裝藝術總監Virgil Abloh引用歌曲《Strange Celestial Road》的歌詞「在人類未曾踏足，未曾見過的淨土，我將建立一個抽象夢想的世界，靜候你的到來」，邀請觀眾走進催眠視覺（Hypnovisualism）的虛構趣味，在高低、新舊、黑白之間，以環保為核心，說出2021男裝的故事；而自疫情蔓延以來，有模特兒也有觀眾的大秀，實屬久違，路易威登摯友們包括迪麗熱巴、歐陽娜娜、奚夢瑤等人都到場，品牌代言人吳亦凡壓軸走秀是最大亮點，微博粉絲留言，「被LV吉祥物挾持的凡凡子、你太牛啦！」