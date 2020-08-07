影／夜貓子的靈感來源！Aesop首款夜間面膜 用維他命滋潤

每當夜深人靜時，總能讓人激發出最多的靈感，無數萌生創意的瞬間，還有更多人都曾在夜間中摸索，直到找到光亮，保養品牌Aesop推出首款夜間深層滋養面膜，就以「夜闌之力」為靈感，帶給夜貓子們最滋潤的保養，當陽光來臨，能以最完美的狀態面臨挑戰。

Aesop選用巴黎攝影師Camille Vivier的作品，帶來一種神秘的暗黑紫色的氛圍。在夜晚中，蠍子能憑藉星光前行，夜光藻受到干擾時，能閃爍出藍色螢光，每個人都經過黑夜，才能找到光明，這也是Aesop以夜間面膜帶給大家的力量。

夜間滋養面膜中，含有維他命B、C、E、F等多種成分，可以滋潤皮膚，以凝霜質地，敷過夜也不用害怕乾燥，搭配角叉菜酸鈉、鎖水磁石保濕成分，以薄膜技術，能把成分鎖在臉上。