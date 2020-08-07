獨／Outlet崛起搶市 新光三越吳昕陽：沒什麼好怕的！

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越總經理吳昕陽。記者江佩君／攝影
新光三越總經理吳昕陽。記者江佩君／攝影

位於桃園青埔，結合橫濱八景島海外首座分館Xpark、新光影城、COZZI Blu和逸飯店的桃園國泰置地廣場，今日盛大開幕。加上率先於2015年底開幕的GLORIA OUTLETS華泰名品城，青埔商圈等於集合「食宿遊購行」等機能。新光三越集團的新光影城7月15日試營運以來，以超越台灣影城現有的高規格與觀影亮點，在桃園一戰成名，開出高人氣與好口碑。面對郊區Outlet近年大規模搶市，百貨據點多位於市中心的新光三越總經理吳昕陽表示，「沒什麼好怕的，市場一定會有變化，市中心的百貨只能朝向更流行、更時尚發展。」

這已不是吳昕陽第一次前往桃園置地廣場，之前他低調視察新光影城，就曾被媒體巧遇，面對弟弟、新光影城董事長吳昕昌開出影城新作，吳昕陽表示，「Michael (吳昕昌）他年輕人真的很有想法，要是我來做，可能不是長這樣」並不忘虧自己老了。他也直誇，打造有如哈利波特月台的影城大廳真的很漂亮，吳昕陽指出，「我看到影城開幕後（業績）數字很漂亮」，臉上盡是對弟弟努力打造成果的滿意與驕傲。

吳昕陽指出，「上半年受疫情衝擊，整體業績負9％。但隨著6月國內疫情較穩定後，7月新光三越推出超級卡利HIGH，加上振興三倍券發放，整體新光三越7月業績相對好，達到二位數成長。」今年百貨零售市場面對大風大浪，吳昕陽說到，「政府振興三倍券效果挺好的，為消費市場舒緩了緊張感，我覺得現狀沒什麼好抱怨的了。」

談到為何新光影城會選擇進駐青埔，吳昕陽談到，除了與國泰集團第三代蔡宗翰本來就友好，也是看好Xpark亮點，吳昕陽說，「水族館也是我們（新光三越）一直在研究、有興趣的，也思考大型百貨據點能否推出這種有娛樂性、有人潮號召力的設施，但水族館的軟硬體需求不是現狀簡單就能辦到的。」至於新光三越拓點計畫，吳昕陽強調，「不只台中二店，目前全台各地都有在調研，展店計畫仍持續進行。」

桃園新光影城已成為熱門地標。記者江佩君／攝影
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在國泰置地廣場正式開幕後，華泰名品城今年業績上看80億。圖／華泰名品城提供
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採複合式影城經營的桃園新光影城，商場人潮同樣熱絡。記者江佩君／攝影
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疫情

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