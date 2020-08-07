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星級飯店下午茶「500有找」！國泰萬怡周末限定

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
國泰萬怡周六限定下午茶吃到飽，全新時段將開放。圖／國泰萬怡提供
國泰萬怡周六限定下午茶吃到飽，全新時段將開放。圖／國泰萬怡提供

喜愛飯店自助下午茶的饕客們注意！台北國泰萬怡酒店全日餐廳MJ Kitchen開放周六下午茶吃到飽全新時段，8月15日起，每周六下午3點至5點，每位成人原價680元起，兒童價340元起，至9月26日前用餐，每位成人可享7日搶先體驗的首檔優惠499元，免加服務費。

廚藝團隊首波推薦精選菜單，肉品料理如照燒嫩雞腿、爐烤香料蜂蜜火腿、低溫舒肥雞肉披薩及德式燴豬肉腸等；海鮮好料如英式炸魚、生魚片、熟白蝦、咖哩魚蛋、紹興醉鮮蝦、法式焗烤海鮮派及酸辣海鮮羹等；特色主食料理如現炒義大利麵、越式牛肉河粉及松露燉飯等；甜品區也有最新陣容─人氣冰品「春一枝」、「舞間茶心」以及獲得一致好評的手工古早味豆花，另外還有各式麵包、沙拉、水果和飲品無限供應。

餐廳預訂可洽：02-7750-3399轉 MJ Kitchen。

周六限定下午茶吃到飽─現點現做松露燉飯。圖／國泰萬怡提供
周六限定下午茶吃到飽─現點現做松露燉飯。圖／國泰萬怡提供

海鮮 下午茶 義大利

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