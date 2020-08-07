聽新聞
test
0:00 / 0:00
星級飯店下午茶「500有找」！國泰萬怡周末限定
喜愛飯店自助下午茶的饕客們注意！台北國泰萬怡酒店全日餐廳MJ Kitchen開放周六下午茶吃到飽全新時段，8月15日起，每周六下午3點至5點，每位成人原價680元起，兒童價340元起，至9月26日前用餐，每位成人可享7日搶先體驗的首檔優惠499元，免加服務費。
廚藝團隊首波推薦精選菜單，肉品料理如照燒嫩雞腿、爐烤香料蜂蜜火腿、低溫舒肥雞肉披薩及德式燴豬肉腸等；海鮮好料如英式炸魚、生魚片、熟白蝦、咖哩魚蛋、紹興醉鮮蝦、法式焗烤海鮮派及酸辣海鮮羹等；特色主食料理如現炒義大利麵、越式牛肉河粉及松露燉飯等；甜品區也有最新陣容─人氣冰品「春一枝」、「舞間茶心」以及獲得一致好評的手工古早味豆花，另外還有各式麵包、沙拉、水果和飲品無限供應。
餐廳預訂可洽：02-7750-3399轉 MJ Kitchen。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言