情人減醣中！自製零罪惡感甜點 入口即化豆漿生巧克力

親友正在進行減醣計畫不敢吃甜食？情人節想贈送巧克力的對象正在減重？這時候最棒的禮物，就是親手製作的減醣甜點了。由日本甜點研究家石橋かおり親自研究設計的這款「豆漿生巧克力」、入口即化的口感，口感更是意外清爽，甜點控不妨動手做做看喔。

【減醣巧克力甜點：豆漿生巧克力】

【含醣量】

（1/10份）3.5g

【材料準備】

份量：每份

巧克力（可可比例80%以上）...80g

豆漿...80ml

奶油（無鹽）...30g

羅漢果s...30g

西式洋酒（萊姆酒、白蘭地等）...1/2小匙 （非必要）

可可粉（無糖）...2大匙

抹茶...2大匙

黃豆粉...2大匙

糖粉...4小匙

※食譜中使用可可比例88%的巧克力。

【事前準備】

1.在模具中鋪上符合形狀尺寸的烘焙紙。

2.在小鍋中加入隔水加熱用的熱水，並煮至沸騰。

3.奶油拿出冰箱恢復至室溫溫度。

4.分別在抹茶、黃豆粉中撒入2小匙的糖粉，混合攪拌。

【製作步驟】

用加熱的豆漿讓羅漢果s溶化，維持高溫狀態加入巧克力中，讓巧克力完全溶化。圖／台灣角川提供

1.將巧克力放入攪拌盆，放到已關火的隔水加熱之熱水鍋中。

巧克力用隔水加熱的方式溶化，此一階段尚未完全溶化也不要緊。圖／台灣角川提供

2.把豆漿、羅漢果s放入耐熱的刻度量杯中，放入微波爐加熱約1分鐘，產生氣泡後再用打蛋器仔細攪拌，直至羅漢果s溶化。

3.將2淋到1中，攪拌到巧克力完全溶化，呈滑順狀後才能從鍋中取出。

4.加入奶油後繼續攪拌，再加入西式洋酒，攪拌到呈滑順狀後便可放入模具中，將表面整理平整後，放入冰箱冷藏庫冷卻3～4小時至一晚。

把紙盒當成模具，鋪上烘焙紙一樣可以完成。把溶化的巧克力倒入模具中。圖／台灣角川提供

5.從模具中取出，用菜刀切成自己喜歡的大小，再分別撒上可可粉、抹茶、黃豆粉等。

親手製作的減醣巧克力甜點。圖／台灣角川

※作者介紹：石橋かおり，甜點研究家。結婚後對製作甜點產生興趣，師事藤野真紀子女士，曾前往美國、法國研習。從不斷的嘗試中孕育出嶄新風味，擅長美味又不易失敗的甜點食譜。

【書名：《零罪惡感的減醣甜點》、作者：石橋かおり、圖文：台灣角川提供、整理：記者柯意如】

書名／《零罪惡感的減醣甜點》、作者／石橋かおり、圖／台灣角川提供

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