情人減醣中！自製零罪惡感甜點 入口即化豆漿生巧克力
親友正在進行減醣計畫不敢吃甜食？情人節想贈送巧克力的對象正在減重？這時候最棒的禮物，就是親手製作的減醣甜點了。由日本甜點研究家石橋かおり親自研究設計的這款「豆漿生巧克力」、入口即化的口感，口感更是意外清爽，甜點控不妨動手做做看喔。
【減醣巧克力甜點：豆漿生巧克力】
【含醣量】
（1/10份）3.5g
【材料準備】
份量：每份
巧克力（可可比例80%以上）...80g
豆漿...80ml
奶油（無鹽）...30g
羅漢果s...30g
西式洋酒（萊姆酒、白蘭地等）...1/2小匙 （非必要）
可可粉（無糖）...2大匙
抹茶...2大匙
黃豆粉...2大匙
糖粉...4小匙
※食譜中使用可可比例88%的巧克力。
【事前準備】
1.在模具中鋪上符合形狀尺寸的烘焙紙。
2.在小鍋中加入隔水加熱用的熱水，並煮至沸騰。
3.奶油拿出冰箱恢復至室溫溫度。
4.分別在抹茶、黃豆粉中撒入2小匙的糖粉，混合攪拌。
【製作步驟】
1.將巧克力放入攪拌盆，放到已關火的隔水加熱之熱水鍋中。
2.把豆漿、羅漢果s放入耐熱的刻度量杯中，放入微波爐加熱約1分鐘，產生氣泡後再用打蛋器仔細攪拌，直至羅漢果s溶化。
3.將2淋到1中，攪拌到巧克力完全溶化，呈滑順狀後才能從鍋中取出。
4.加入奶油後繼續攪拌，再加入西式洋酒，攪拌到呈滑順狀後便可放入模具中，將表面整理平整後，放入冰箱冷藏庫冷卻3～4小時至一晚。
5.從模具中取出，用菜刀切成自己喜歡的大小，再分別撒上可可粉、抹茶、黃豆粉等。
※作者介紹：石橋かおり，甜點研究家。結婚後對製作甜點產生興趣，師事藤野真紀子女士，曾前往美國、法國研習。從不斷的嘗試中孕育出嶄新風味，擅長美味又不易失敗的甜點食譜。
【書名：《零罪惡感的減醣甜點》、作者：石橋かおり、圖文：台灣角川提供、整理：記者柯意如】
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