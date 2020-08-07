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新冠肺炎疫情不樂觀？ASICS為跑者量身打造 推出快乾材質口罩

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
運動品牌ASICS考量到跑者需求，創造速乾材質口罩。圖／摘自instagram
運動品牌ASICS考量到跑者需求，創造速乾材質口罩。圖／摘自instagram

為了應對新冠肺炎疫情的衝擊，許多品牌都紛紛投入了防疫相關用品的生產，日系運動品牌ASICS當然也不例外，還考量到跑者需求，創造速乾材質口罩。而潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）也因為新冠肺炎，打造了口罩夾產品，大賺疫情商機。

日本運動品牌ASICS考量到跑者及其他運動員的需求，設計出一款全新口罩，利用機能性布料縫製，還在配置了通風口確保使用者在跑步或運動時時，也能保持呼吸順暢。同時整體運用的快乾材質亦可有效冷卻口罩內空氣溫度，根據經官方測試，無論是配戴使用再慢跑或者高強度運動，其透氣性和舒適性都遠優於傳統口罩，但是否能夠阻擋病毒，則未有更多說明。但這一款ASICS Runners口罩，預計在9月中旬正式於全球各個通路上市，暫定價格約1,400元。

潮牌A Bathing Ape也因應新冠肺炎影響，推出口罩夾產品。圖／摘自品牌官網
潮牌A Bathing Ape也因應新冠肺炎影響，推出口罩夾產品。圖／摘自品牌官網

另外，A Bathing Ape也因為日本新冠肺炎確診者居高不下的影響，推出相應的防疫產品設計。品牌強調配戴口罩是為了要免於受到病毒感染，所以需要時刻保持清潔，同時便於攜帶，所以才會有了口罩夾的推出。Bape利用招牌的Neon Camo迷彩裝飾，其上印製了「A Bathing Ape」字樣，延續品牌最擅長的街頭風格，售價約1,800日圓（500元），相信還是會有潮流迷買單。

潮牌A Bathing Ape也因應新冠肺炎影響，推出口罩夾產品。圖／摘自品牌官網
潮牌A Bathing Ape也因應新冠肺炎影響，推出口罩夾產品。圖／摘自品牌官網

ASICS Runners口罩，預計在9月中旬正式於全球各個通路上市。圖／摘自instagram
ASICS Runners口罩，預計在9月中旬正式於全球各個通路上市。圖／摘自instagram

ASICS Runners口罩標榜運動時也能戴。圖／摘自instagram
ASICS Runners口罩標榜運動時也能戴。圖／摘自instagram

口罩 新冠肺炎 品牌

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