Xpark、Outlet、影城、飯店全到位 青埔疫後經濟大亮點

被桃園市長鄭文燦形容為「疫後經濟最大亮點」的桃園青埔，總投資超過200億的桃園高鐵產業專區BOT案，繼華泰名品城率先上陣後，由國泰人壽打造的桃園置地廣場，含括新光影城、橫濱八景島海外首座分館Xpark、COZZI Blu和逸飯店今日正式開幕。今天中午也是Xpark正式營運第一場，上午10點就已出現排隊人潮，開場前人潮已環繞空橋一大圈，8月售票也近乎完售，但Xpark採網路預售票制，但現場有些民眾不了解，特地一大早前往現場買票卻撲空，引發客訴。

桃園置地廣場盛大開幕現場政商雲集，包括交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、國泰金控第三代國泰世華銀行副董事長蔡宗翰、國泰人壽總經理劉上旗、國泰觀光事業總經理莊琬華、XPark八景島董事長藤井忠光，以及新光三越集團兄弟檔新光影城董事長吳昕昌、新光三越總經理吳昕陽，與華泰大飯店董事長陳天貴與華泰名品城執行長陳炯福父子等都出席參與。

桃園青埔在這個暑假最當紅，7月中到現在新光影城、IKEA、Xpark陸續開幕，帶來高度話題與人潮、錢潮，特別在後疫情時期為振興經濟大力助攻。林佳龍表示，青埔商圈「食宿遊購行」在這裡全部都行。國泰置地廣場開幕來的正是時候，可以為國旅分流，民眾不一定要往宜蘭、花東或離島跑，可以留在北部玩。但他也呼籲國人一定要落實防疫新生活，才能繼續維持活絡現狀。

鄭文燦指出，疫後經濟與新生，青埔就是最大亮點，青埔就是未來桃園的新都心，像是最新的桃園市立美術館、交大青埔校區，今年萬聖節活動、跨年晚會都在青埔。他也分享最喜歡Xpark的水母廣場，以及企鵝從頭頂上游過相當療癒。

劉上旗說到，這個BOT案經過多年長跑終於開花結果，他並引用時下最夯的網路文青體形容「像極了愛情」。他表示，桃園置地廣場有6萬6千坪，是30個足球場大小，提供購物、生活娛樂、旅宿機能，期待成為國人一日或兩天一夜輕旅行的新去處。另外，國泰人壽旗下的置地廣場目前除了台北信義區、台南、桃園三個據點外，也評估下一個置地廣場在台中台灣大道的的可能性。

新光影城董事長吳昕昌表示，影城7月15日試營運，剛好放暑假，加上好不容易有「屍速列車2」等大片，可能大家都悶壞了，的確人潮超乎預期，加上置地廣場全面正式開幕後，很正面看待這裡的發展。

華泰名品城指出，在新光影城7月15日試營運與暑期帶動下，人潮與業績成長3成左右，加上國旅爆發，以及鄰居Xpark、新光影城、COZZI Blu全面後，應有機會補足上半年疫情的業績缺口。去年業績70億，今年朝目標80億邁進。