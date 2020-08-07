李現、劉雯穿PUMA聯名款賣萌 大表姐意外撞臉青春偶像

PUMA旗下SELECT系列首度與KIDSUPER STUDIOS合作，推出聯名系列，並請來超模「大表姐」劉雯來詮釋，卻意外讓網友覺得撞臉早期的青春偶像徐懷鈺。而Nike ACG Mt. Fuji系列專為濕熱天氣的戶外冒險而生，服裝上的熔岩迷彩印花設計則是在向日本名山致敬。

李現詮釋PUMA Kid Super Studio系列Tailored夾克7,880元、系列Tailored長褲5,380元、系列印花短袖襯衫3,580元、Oslo-City KIDSUPER鞋4,280元。圖／PUMA提供

李現詮釋PUMA Kid Super Studio系列Tailored夾克7,880元、系列Tailored長褲5,380元、系列印花短袖襯衫3,580元、Oslo-City KIDSUPER鞋4,280元。圖／PUMA提供

KIDSUPER STUDIOS由藝術設計師 Colm Dillane所創立，他以足球運動為創作靈感，透過塗鴉美學與復古剪裁、鮮豔色塊拼組，來打造這次和PUMA的聯名款。像是T恤採用手繪塗鴉設計，將 PUMA豹化身卡通人物與孩子們一同騎腳踏車、踢足球，重現童年時光；而印花短袖襯衫則使用多色圓點水彩壓印，在背後畫上足球員倒掛金鉤的經典姿勢來呼應對足球的熱愛。聯名系列鞋款以半成品外觀作為創作特色，採原始邊框、泡綿外露、曲折的縫線與接縫等微瑕疵打造。PUMA邀請中國男星李現和超模劉雯搶先穿上演繹，一同穿出童趣感。

劉雯演繹PUMA Kid Super Studio系列印花長厚連帽T恤5,380元、系列長褲4,380元、Style Rider KIDSUPER鞋4,580元。圖／PUMA提供

夏季濕熱但卻擋不住想要戶外冒險的慾望，因此Nike ACG Mt. Fuji系列就以富士山為啟發，採用機能性布料製作，推出包括具有防風防水性能的披風，以及保護穿著者不受烈日和暴雨淋濕的速乾漁夫帽。但最特別的是為了要向大自然與日本名山致敬，Nike還使用了熔岩迷彩印花來設計。除了披風、連身褲款和短褲之外，同樣的風格也被使用在Nike Air Deschutz和Nike Air Moc 3.0鞋款，讓人耳目一新。

Nike Air Moc 3.0鞋款。圖／Nike提供

Nike ACG Mt. Fuji系列連身褲款。圖／Nike提供

Nike ACG Mt. Fuji系列防風防水性能的披風。圖／Nike提供