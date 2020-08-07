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李現、劉雯穿PUMA聯名款賣萌 大表姐意外撞臉青春偶像

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
劉雯演繹PUMA Kid Super Studio系列印花長厚連帽T恤5,380元、系列長褲4,380元、Style Rider KIDSUPER鞋4,580元。圖／PUMA提供
劉雯演繹PUMA Kid Super Studio系列印花長厚連帽T恤5,380元、系列長褲4,380元、Style Rider KIDSUPER鞋4,580元。圖／PUMA提供

PUMA旗下SELECT系列首度與KIDSUPER STUDIOS合作，推出聯名系列，並請來超模「大表姐」劉雯來詮釋，卻意外讓網友覺得撞臉早期的青春偶像徐懷鈺。而Nike ACG Mt. Fuji系列專為濕熱天氣的戶外冒險而生，服裝上的熔岩迷彩印花設計則是在向日本名山致敬。

李現詮釋PUMA Kid Super Studio系列Tailored夾克7,880元、系列Tailored長褲5,380元、系列印花短袖襯衫3,580元、Oslo-City KIDSUPER鞋4,280元。圖／PUMA提供
李現詮釋PUMA Kid Super Studio系列Tailored夾克7,880元、系列Tailored長褲5,380元、系列印花短袖襯衫3,580元、Oslo-City KIDSUPER鞋4,280元。圖／PUMA提供

李現詮釋PUMA Kid Super Studio系列Tailored夾克7,880元、系列Tailored長褲5,380元、系列印花短袖襯衫3,580元、Oslo-City KIDSUPER鞋4,280元。圖／PUMA提供
李現詮釋PUMA Kid Super Studio系列Tailored夾克7,880元、系列Tailored長褲5,380元、系列印花短袖襯衫3,580元、Oslo-City KIDSUPER鞋4,280元。圖／PUMA提供

KIDSUPER STUDIOS由藝術設計師 Colm Dillane所創立，他以足球運動為創作靈感，透過塗鴉美學與復古剪裁、鮮豔色塊拼組，來打造這次和PUMA的聯名款。像是T恤採用手繪塗鴉設計，將 PUMA豹化身卡通人物與孩子們一同騎腳踏車、踢足球，重現童年時光；而印花短袖襯衫則使用多色圓點水彩壓印，在背後畫上足球員倒掛金鉤的經典姿勢來呼應對足球的熱愛。聯名系列鞋款以半成品外觀作為創作特色，採原始邊框、泡綿外露、曲折的縫線與接縫等微瑕疵打造。PUMA邀請中國男星李現和超模劉雯搶先穿上演繹，一同穿出童趣感。

劉雯演繹PUMA Kid Super Studio系列印花長厚連帽T恤5,380元、系列長褲4,380元、Style Rider KIDSUPER鞋4,580元。圖／PUMA提供
劉雯演繹PUMA Kid Super Studio系列印花長厚連帽T恤5,380元、系列長褲4,380元、Style Rider KIDSUPER鞋4,580元。圖／PUMA提供

夏季濕熱但卻擋不住想要戶外冒險的慾望，因此Nike ACG Mt. Fuji系列就以富士山為啟發，採用機能性布料製作，推出包括具有防風防水性能的披風，以及保護穿著者不受烈日和暴雨淋濕的速乾漁夫帽。但最特別的是為了要向大自然與日本名山致敬，Nike還使用了熔岩迷彩印花來設計。除了披風、連身褲款和短褲之外，同樣的風格也被使用在Nike Air Deschutz和Nike Air Moc 3.0鞋款，讓人耳目一新。

Nike Air Moc 3.0鞋款。圖／Nike提供
Nike Air Moc 3.0鞋款。圖／Nike提供

Nike ACG Mt. Fuji系列連身褲款。圖／Nike提供
Nike ACG Mt. Fuji系列連身褲款。圖／Nike提供

Nike ACG Mt. Fuji系列防風防水性能的披風。圖／Nike提供
Nike ACG Mt. Fuji系列防風防水性能的披風。圖／Nike提供

Nike Air Deschutz涼鞋。圖／Nike提供
Nike Air Deschutz涼鞋。圖／Nike提供

足球 日本

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