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怪胎不怪 林柏宏、孟耿如Qeelin小熊上身又萌又清新

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
林柏宏除了在今日上映的國片「怪胎」擔綱演出，近日更配戴Qeelin小熊珠寶，開心自拍賣萌。圖 / Qeelin提供。
林柏宏除了在今日上映的國片「怪胎」擔綱演出，近日更配戴Qeelin小熊珠寶，開心自拍賣萌。圖 / Qeelin提供。

國片「怪胎」今日上映，在片中擔任主角的林柏宏，除了在預告片大秀健美身形、更在電影中與謝欣穎演出對手戲，令人格外關注。而在日前錄製談話性節目「36題愛上你」時，他除了在節目中暢談新戲，同時穿戴上了Qeelin的小熊造型珠寶：BoBo鑽石小熊項鍊與Wulu手環，更在後台大方自拍、展現可愛賣萌一面。

當時他身上配戴的Qeelin Bo Bo 18K白金超人造型吊墜，共鑲嵌了黑鑽石、黃寶石、藍寶石與紅寶石，單價高達67萬6,000元，但也透過彩色寶石的鑲嵌，將小熊變身超人，小熊的雙手中右「手」朝上、似要沖天飛起、十足「萌化」，同時他手上還配戴了同品牌的Wulu系列玫瑰金手環，並在節目後台大方自拍，展現他大男孩的童真一面。

而這款Bo Bo系列珠寶，在台灣也曾為多位藝人配戴，像是最近因演出「做工的人」人氣高漲的孟耿如，也曾配戴另一件小型款式的Petite Classic Bo Bo 18K白金項鍊，像是經典「Teddy Bear」的坐姿小熊，黑白鑽石相間，搭配上白色襯衫和彩色指甲油，討喜可愛，也具清新脫俗。

孟耿如配戴的Qeelin Petite Classic Bo Bo項鍊，使用了18K白金鑽石及黑鑽石，98,800元。圖 / Qeelin提供。
孟耿如配戴的Qeelin Petite Classic Bo Bo項鍊，使用了18K白金鑽石及黑鑽石，98,800元。圖 / Qeelin提供。
除了林柏宏外，孟耿如也配戴了Qeelin Bo Bo項鍊，甜美可愛。圖 / Qeelin提供。
除了林柏宏外，孟耿如也配戴了Qeelin Bo Bo項鍊，甜美可愛。圖 / Qeelin提供。
林柏宏配戴的Qeelin Small Wulu 18K玫瑰金鎖釦，56,500元，並搭配棕色牛皮編織手環，13,800元。圖 / Qeelin提供。
林柏宏配戴的Qeelin Small Wulu 18K玫瑰金鎖釦，56,500元，並搭配棕色牛皮編織手環，13,800元。圖 / Qeelin提供。

孟耿如 林柏宏 珠寶

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