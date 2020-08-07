怪胎不怪 林柏宏、孟耿如Qeelin小熊上身又萌又清新
國片「怪胎」今日上映，在片中擔任主角的林柏宏，除了在預告片大秀健美身形、更在電影中與謝欣穎演出對手戲，令人格外關注。而在日前錄製談話性節目「36題愛上你」時，他除了在節目中暢談新戲，同時穿戴上了Qeelin的小熊造型珠寶：BoBo鑽石小熊項鍊與Wulu手環，更在後台大方自拍、展現可愛賣萌一面。
當時他身上配戴的Qeelin Bo Bo 18K白金超人造型吊墜，共鑲嵌了黑鑽石、黃寶石、藍寶石與紅寶石，單價高達67萬6,000元，但也透過彩色寶石的鑲嵌，將小熊變身超人，小熊的雙手中右「手」朝上、似要沖天飛起、十足「萌化」，同時他手上還配戴了同品牌的Wulu系列玫瑰金手環，並在節目後台大方自拍，展現他大男孩的童真一面。
而這款Bo Bo系列珠寶，在台灣也曾為多位藝人配戴，像是最近因演出「做工的人」人氣高漲的孟耿如，也曾配戴另一件小型款式的Petite Classic Bo Bo 18K白金項鍊，像是經典「Teddy Bear」的坐姿小熊，黑白鑽石相間，搭配上白色襯衫和彩色指甲油，討喜可愛，也具清新脫俗。
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